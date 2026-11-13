¿Juega Moisés Caicedo? Ecuador vs Costa Rica HOY: alineaciones del partido amistoso

Las alineaciones de Ecuador vs Costa Rica para su partido amistoso por la fecha FIFA.

Este viernes 13 de noviembre de 2026 se enfrentan por un amistoso de la fecha FIFA, la Selección de Ecuador contra la Selección de Costa Rica. El encuentro se disputará en el estadio Atahualpa y se espera que esta pueda ser la primer victoria de Gallardo como DT de ‘La Tri’.

Las alineaciones de Ecuador vs Costa Rica

Estas son las alineaciones de Ecuador vs Costa Rica para jugar en el amistoso por esta fecha FIFA:

Once de Ecuador: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo, John Yeboah y Juan Riquelme Angulo.

Once de Costa Rica: Patrick Sequeira, Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora, Roan Wilson, Andrey Soto, Douglas López, Josimar Alcócer, Carlos Mora, Manfred Ugalde.

Para la Selección de Ecuador se dieron importantes bajas, porque previo al partido jugadores como Denil Castillo, Alan Franco y Alan Minda quedaron fuera por lesiones. Mientras que, Kevin Rodríguez es duda también por molestias musculares.

¿Qué canal pasa el Ecuador vs Costa Rica y a qué hora empieza el partido?

El partido de Ecuador vs Costa Rica por el amistoso de la fecha FIFA se podrá ver por Teleamazonas y TC en Ecuador, eso es televisión abierta. Por otro lado, el encuentro comenzaría oficialmente a las 19H00 (EC).

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En síntesis: