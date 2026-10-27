Recién llegó a mitad de año, pero este fichaje de Liga de Quito se puede ir para 2027

Llegó como fichaje estelar para el once titular, pero ahora se podría marchar muy rápido. Tiene contrato hasta la temporada 2029.

Liga de Quito hizo sorpresivos fichajes a mitad de temporada de este 2026, sin embargo, el club ecuatoriano podría tener otra sorpresiva salida para inicios de 2027. Este jugador tampoco se ha mostrado muy interesado en seguir en Ecuador y el extranjero lo vuelve a seducir.

La nueva salida que podría tener Liga de Quito

De acuerdo a los informes que trascienden desde Perú y la revelación de Federación Postera, la nueva salida que podría tener Liga de Quito para la siguiente temporada es la de José Carabalí. El lateral ecuatoriano llegó a mitad de año, pero le gustaría volver a Perú.

Justamente el equipo interesado en contar con José Carabalí en la siguiente temporada es Universitario de Deportes. Fue en el equipo ‘Crema’, donde el ecuatoriano estaba jugando antes de vestir los colores de Liga de Quito. Con el regreso de Fabián Bustos a ese banquillo, Carabalí vuelve a ser opción.

Carabalí llegó a LDU para jugar este segundo semestre. (Foto: GettyImages)

Carabalí tiene un largo contrato con Liga de Quito (termina en 2029), por lo cual, su eventual salida no se presenta como algo sencillo ni para el club que lo quiera ni para el jugador. Un posible préstamo es una opción.

Los números de José Carabalí en Liga de Quito

José Carabalí en Liga de Quito ha jugado ya un total de 24 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. En Perú, el futbolista ecuatoriano dejó muy buenas sensaciones en Universitario y hasta fue campeón. Las próximas semanas determinarán si regresa o no.

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