Universitario recién fichó a José Carabalí y tomó drástica decisión sobre su futuro

Universitario de Deportes logró cumplir el cupo de sexto extranjero y fichó al ecuatoriano José Carabalí. Llegando por pedido expreso del técnico Fabián Bustos, el extremo arribó a Perú en reemplazo del saliente Segundo Portocarrero. Así pues, el plantel crema contrató un extranjero más, pero una información sorpresiva alarmó al hincha merengue.

Sucede que José Carabalí no disputará el partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos. Sabiendo que el duelo se dará este domingo 9 de febrero por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú, el delantero ecuatoriano no será tomado en cuenta.

¿Por qué no juega José Carabalí con Universitario?

Universitario presentó a Carabalí. (Foto: Universitario)

Pero no es que solamente no será tomado en cuenta, José Carabalí no viajó con el plantel principal de Universitario y se quedó en Lima. Ante eso, la información no tardó en difundirse y ya se conoce cuál es la razón de la decisión de Fabián Bustos.

Resulta que el transfer de José Carabalí todavía no llegó y por ese motivo el cuadro de Universitario lo dejó en Lima. Así pues, el delantero ecuatoriano no estará ante Comerciantes Unidos y espera debutar ante Cienciano el próximo sábado 15 de febrero por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú.

Universitario vs. Comerciantes Unidos en vivo y gratis juegan este domingo 9 de febrero por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú. Enfrentándose en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara, el partido empezará a las 15:30 PM hora de Perú.

¿Qué canal pasará Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Hay que recordar que Universitario se mide ante Comerciantes Unidos este domingo 9 de febrero. Chocando por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú, el partido irá en vivo y online vía L1 MAX y también se podrá ver por celular por la App de L1 MAX. Además, se podrá seguir gratis el minuto a minuto a través de Bolavip.

Alineación de Universitario vs. Comerciantes Unidos

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Mathías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Paolo Reyna; Edison Flores y Álex Valera.

