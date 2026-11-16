Ricardo Adé se va de Liga de Quito, pero se quedaría a jugar en otro club de la LigaPro

El central haitiano ya estaría listo para dejar Liga de Quito en la siguiente temporada. Se quedaría en la LigaPro en otro club.

Ricardo Adé pasa su momento más bajo al frente de Liga de Quito, después de varias temporadas siendo uno de los mejores jugadores. Por lo cual, ahora se informa que el defensor haitiano se marchará del club, pero su futuro seguirá estando en la LigaPro.

De acuerdo a lo que reveló Stalin Cobeña, Adé tiene contrato por una temporada más con Liga de Quito, sin embargo, tanto su representante como el club están buscando un acuerdo para su salida. Por lo cual, el jugador podría marcharse para la temporada 2027.

No obstante, lo más llamativo no es su virtual salida, sino que el defensa se puede quedar en la LigaPro. “Él quiere quedarse en la capital, quiere quedarse en Ecuador“, reveló Cobeña. Por lo cual, lo más probable es que en 2027 esté jugando con una nueva camiseta en la LigaPro.

Hay varios equipos que podrían quedarse con Ricardo Adé, puesto que, el central ya pasó por Aucas y Mushuc Runa, teniendo un importante antecedente en Ecuador. De ahí que, aunque la prioridad es quedarse en Quito, la posibilidad de volver a jugar en Ambato también está sobre la mesa.

Ricardo Adé podría dejar Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Adé viene siendo muy criticado por la hinchada que hace pocos años lo aplaudía y lo apreciaba como uno de los mejores jugadores de su club. El defensor fue protagonista hace un par de semanas de un grave error ante Católica, haciendo un penal, que luego le costó la eliminación a LDU de la Copa Ecuador.

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Las estadísticas de Ricardo Adé en esta temporada

El defensor de ya 36 años en esta temporada jugó un total de 38 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Aparte del bajón de nivel, también se reporta que el jugador tendría problemas con el entrenador y por eso su suplencia.

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