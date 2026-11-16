Gonzalo Plata se marchó de la Selección de Ecuador y estos son los motivos de su ausencia.

Gonzalo Plata se marcha de la Selección de Ecuador y será baja ante Bolivia. Nuevamente, el equipo de Marcelo Gallardo pierde a un nuevo jugador, pero en esta ocasión nada tiene que ver las lesiones. El extremo se termina marchando por otra razón.

Gonzalo Plata se marcha de la Selección de Ecuador

En un largo comunicado la Federación Ecuatoriana de Fútbol explica que Gonzalo Plata se marcha de la Selección de Ecuador por motivos personales. No se aclaró qué pasa con el jugador, pero es parte de su vida privada. Solo queda claro que deberá volver a Brasil.

En su comunicado la FEF aclara que el extremo ecuatoriano tendrá que regresar inmediatamente a su club, Flamengo. Asimismo, también fue desafectado el jugador Denil Castillo. En este último caso, el volante sí estaba lesionado y por eso se va.

Gonzalo Plata jugó ante Costa Rica. (Foto: GettyImages)

Desde Flamengo tampoco se ha informado qué pasó con Gonzalo Plata y por qué tiene que retornar. Se espera que durante la semana se den detalles de por qué Gonzalo Plata se marcha de la Selección sin poder jugar en el último partido contra Bolivia.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador ante Bolivia?

La Selección de Ecuador volverá a jugar contra Bolivia este martes, 17 de noviembre de 2026. El partido comenzará desde las 18H30 y se jugará en el estadio Monumental.

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