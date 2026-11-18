Desde Emelec se refieren al futuro de Ezequiel Medrán y aclaran si se queda o se va para la temporada 2027.

Ezequiel Medrán no pudo conseguir el resultado esperado con Emelec en esta temporada y ahora el entrenador azul está en duda para la temporada 2027. El estratega no ha conseguido los resultados esperados y ahora desde el club confiesan si se queda o se va.

El presidente de Emelec, José David Jiménez, salió a revelar qué es lo que pasa con Ezequiel Medrán para la siguiente temporada. El directivo reconoció que todo está en análisis y no hay nada seguro para el futuro del entrenador en el siguiente año.

“Todo está en análisis, absolutamente todo. Estamos viendo lo mejor para la institución y va de la par con lo administrativo. Nosotros el próximo año tenemos que pelear campeonato, no puede ser lo mismo de este año”, comenzó el entrenador.

Posteriormente, Jiménez dejó una frase que puede ser interpretada de varias maneras en el futuro del club: “La forma en la que lo podemos hacer (competir) es justamente con una nueva forma de administrar el club“, sentenció el directivo para el futuro de Emelec, que puede referirse al cambio a Sociedad Anónima Deportiva o al trabajo de Medrán.

Ezequiel Medrán tiene contrato con Emelec hasta 2027. (Foto: Imago)

El ‘Bombillo’ quiere volver a pelear los torneos ecuatorianos en los siguientes años, que es algo que no hace desde 2021. De ahí que, la exigencia para el DT en el siguiente año sea otra. El club hizo importantes fichajes en este 2026 y no le alcanzó ni para entrar a Copa Sudamericana.

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Los números de Ezequiel Medrán en 2026 con Emelec

Al frente de Emelec, Ezequiel Medrán llegó a dirigir un total de 9 partidos entre todas las competencias. Sumando 3 victorias, 1 empate y 5 derrotas. El entrenador tiene contrato hasta 2027, pero si a la interna deciden que no debe continuar seguramente finiquitarán el acuerdo.

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