Emelec tomó una decisión que podría ser el paso definitivo para volver a ser protagonista en el fútbol ecuatoriano.

Este miércoles 18 de noviembre de 2026 se confirmó que Emelec tomó una decisión que finalmente le podría dar el dominio del fútbol ecuatoriano en los siguientes años. El ‘Bombillo’ quiere terminar de una vez por todas con los problemas económicos.

En sus redes sociales, el club publicó un comunicado convocando a una Asamblea Extraordinaria el próximo 4 de diciembre de 2026. Esta solo tiene dos puntos a tratar: 1) El estado financiero del club y 2) La transformación a una Sociedad Anónima Deportiva. Así lo detalla el club:

“Conocer y resolver sobre la Transformación del Club a Sociedad Anónima Deportiva, donde se tratarán los puntos detallados en el artículo 6 del Reglamento para la Transformación de Clubes Deportivos en Sociedades Anónimas Deportivas emitido por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, y el artículo 176 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación”, dice el comunicado de Emelec.

El camino a una Sociedad Anónima Deportiva podría ser el paso definitivo para que Emelec vuelva a ser protagonista en la LigaPro, puesto que, con esto el ‘Bombillo’ sanearía sus cuentas y tendría una estabilidad financiera para los próximos años.

El comunicado de Emelec. (Foto: @CSEmelec)

Desde la actual directiva de Emelec se viene proponiendo la idea de que el club pase a ser una sociedad anónima deportiva desde su llegada a inicios de 2026. Los dirigentes dan todo tipo de garantía de que esto mantendrá los valores del club sin alterar como su escudo, colores e historia.

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¿Qué torneos jugará Emelec en 2027?

En la temporada 2027, Emelec solo jugará torneos a nivel local, la LigaPro y la Copa Ecuador. Por cuarto año consecutivo, el ‘Bombillo’ no tendrá ningún torneo internacional. En este año ni alcanzó a meterse a Copa Sudamericana, esto agudiza su crisis.

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En síntesis: