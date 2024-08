La situación de Emelec parece ya resultar insostenible incluso para la propia directiva del club. Tras la derrota ante El Nacional y la salida de Leguizamón por el propio jugador, el club tendría un cambio de presidente.

Según cuenta la periodista María José Gavilanes, el lunes la directiva se reunió y está analizando realizar elecciones anticipadas ante el crisis que vive el equipo. José Pileggi cumple apenas el segundo año de su mandato.

Si el club no consigue un cambio brusco de resultados, Emelec llamará a elecciones en diciembre aunque no se descarta que sean antes. No ha habido información que confirme o desmienta esto de forma oficial.

José Pileggi llegó para la temporada 2023 y su gestión ha estado marcada por resultados deportivos negativos, salidas gratuitas de jugadores, demandas de ex jugadores y errores administrativos.

Por el momento el único que se ha perfilado a sí mismo como posible sucesor de Pileggi es el empresario José Auad, el mismo que perdió las elecciones del club en noviembre del 2022.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas que tendría Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Ahora la plantilla de Emelec entra en análisis bajo la dirección de su nuevo entrenador, Leonel Álvarez, por lo cual, se espera que el DT decida en las próximas salidas. Algunos jugadores que ya estarían en la puerta son: Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, entre otros.