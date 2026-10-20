Sorpresa total: el equipo de LigaPro que estaría muy interesado en Moisés Ramírez

El ex arquero de Independiente del Valle estaría muy cerca de llegar a un grande de la LigaPro.

El ex arquero de Independiente del Valle y aún arquero de la Selección de Ecuador, Moisés Ramírez, ahora mismo está jugando en Grecia. El joven portero ecuatoriano se marchó del país a mediados de 2025 y ahora podría regresar a la LigaPro.

Barcelona SC estaría monitoreando la actualidad de Moisés Ramírez para buscarlo como nuevo fichaje en la siguiente temporada, de acuerdo a la información de ‘Nene’ Espín. El arquero ecuatoriano podría dejar Grecia para volver a la LigaPro.

Ya cuando se rumoreaba con su salida de Independiente del Valle y cambio en Ecuador se reveló que Moisés Ramírez gustaba en Barcelona SC. Ahora los amarillos podrían ir a la carga nuevamente por el jugador que viene sumando buenas actuaciones en el extranjero.

¿José Contreras se va de Barcelona SC?

Es muy probable que el actual arquero titular de Barcelona SC, José Contreras, se marche del club. El portero venezolano interesa al Junior de Barranquilla, y termina contrato en esta temporada. Por lo cual, todo parece indicar que el club debe buscar nuevo portero.

Moisés Ramírez todavía es convocado a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

La ‘Araña’ tiene contrato en el Kifisia, equipo de Grecia, hasta mediados de 2027, por lo cual, en enero ya podría negociar como “agente libre” con cualquier club. No se descarta también un movimiento doméstico y que se mude a otro equipo más importante que esté interesado en él.

Publicidad

Los números de Moisés Ramírez en esta temporada

En este año, Ramírez ha jugado ya un total de 8 partidos entre todas las competencias con el Kifisia. El portero ecuatoriano recibió 10 goles y dejó su arco en 0 en 2 ocasiones. La decisión de volver a Ecuador también se podría impulsar 0 en la idea de estar más cerca de la Selección de Ecuador.

Encuesta¿Debe Barcelona SC fichar a Moisés Ramírez? ¿Debe Barcelona SC fichar a Moisés Ramírez? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: