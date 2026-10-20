El equipo de la LigaPro que va por Fidel Martínez para la siguiente temporada

'Alegría' volvería a tener un equipo en la Serie A para la temporada 2027.

Fidel Martínez aún sigue jugando y en la temporada 2027, ‘Alegría’ podría volver a tener un nuevo equipo en la Serie A de Ecuador. El experimentado y versátil delantero ascendió con Atlético FC para el siguiente año, pero su contrato termina a finales de 2026.

En medio de todas las especulaciones, Mr. OFF reporta que Atlético FC ya le acercó una oferta a Fidel Martínez para la siguiente temporada. El equipo guayaco quiere contar con el mítico delantero para su estreno en la primera división.

Fidel Martínez también ha mostrado un importante reconocimiento al proyecto de Atlético FC, y es que el delantero eligió a este club desde comienzos de 2026. En ese momento, varios equipos de la Serie A como Emelec y otros del extranjero querían su fichaje.

Por lo cual, se espera que Fidel Martínez renueve su contrato con el Atlético FC para la siguiente temporada y se mantenga en un proyecto que da muchas luces de ser sólido.

Fidel Martínez juega en el Atlético FC. (Foto: @AtléticoFCec)

Se esperan más novedades sobre el futuro de Fidel Martínez en las siguientes semanas. Atlético FC ya ascendió como primero de la Serie B y puede ser campeón de este torneo. El equipo también cuenta con el apoyo estructural de Atlético de Madrid.

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Los números de Fidel Martínez en esta temporada

En toda la temporada con Atlético FC, Fidel Martínez jugó un total de 21 partidos entre todas las competencias. Marcó 6 goles y dio 6 asistencias. Sumó en cancha poco más de 2.000 minutos siendo absolutamente un líder para que el equipo logre el gran objetivo.

En síntesis: