Tras la derrota contra Panamá: Marcelo Gallardo hace un radical cambio para su trabajo en Ecuador

Marcelo Gallardo hace un giro de 180 grados para su futuro en Ecuador, tras una nueva derrota con 'La Tri'.

Marcelo Gallardo tenía previsto realizar un viaje a Europa y hacer una gira por los grandes equipos que hay en este continente para ver a diferentes jugadores de Ecuador. Sin embargo, ahora esto ha cambiado. Todo tras la nueva derrota contra Panamá.

De acuerdo a diferentes medios, la intención del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo es hacer una gira interna en la LigaPro. El DT quiere conocer cómo se mueve en el fútbol ecuatoriano, y es que prácticamente no ha tenido tiempo para hacerlo.

El mismo entrenador comentó lo muy importante que será para su trabajo en Ecuador realizar este recorrido: “Debo conocer la cultura del país, la de los futbolistas, que ellos conozcan mi cultura, mis ideas, como se genera la renovación de la ilusión es con el tiempo”, comentó el DT.

Por lo cual, se espera que el ‘Muñeco’ esté en los próximos días recorriendo el fútbol ecuatoriano y mantenga reuniones con algunos cuerpos técnicos de varios clubes. No se descarta que el entrenador se sume a algunos partidos importantes de la LigaPro.

Ecuador viene de perder contra Panamá. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo, Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador descansarán de un gira muy complicada en Asia, sobre todo, por los tiempos de viaje. Se espera que ya no se den grandes viajes incluso hasta partener más tiempo de trabajo entre los jugadores y el DT.

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Marcelo Gallardo vivirá en Ecuador

Cuando Gallardo llegó a Ecuador se especulaba justamente que el entrenador iba a vivir más en Argentina que en el país, pero eso quedó descartado por el presidente de la FEF que reveló que Gallardo iba a vivir en el país. El entrenador con este seguimiento muestra también su interés por Ecuador.

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