Los jugadores de Ecuador que podrían perder su puesto, tras la nueva derrota ante Panamá.

La Selección de Ecuador sumó una nueva derrota contra Panamá en la Copa Kirin y con esto se dio por terminada su gira en Asia. Ahora el equipo nacional descansará y volverá en noviembre a jugar. Por lo cual, se esperan algunos cambios en la convocatoria de Gallardo.

Los jugadores que borraría Gallardo de Ecuador

Marcelo Gallardo ahora “borraría” en la Selección de Ecuador a jugadores que vienen sin ritmo como el mismo advirtió en rueda de prensa: “Para estar en la Selección deben mostrar continuidad”, con esto varios futbolistas quedan advertidos.

Por otro lado, de la actual convocatoria algunos jugadores quedaron expuestos y podrían perder su lugar en un próximo llamado. Pasa con protagonistas como: Jordy Alcívar, Fricio Caicedo, Jackson Porozo, quedaron expuestos en los pocos minutos que jugaron con Gallardo.

Ecuador volvió a perder un partido. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador también recuperará a jugadores en estas posiciones cuestionados y es que se espera que para noviembre ya estén disponibles futbolistas como: Gonzalo Plata, Piero Hincapié y Moisés Caicedo, que evidentemente cambian el nivel de ‘La Tri’.

¿Cuándo saldrá la próxima convocatoria de Ecuador?

La próximas convocatoria de la Selección de Ecuador se conocerá el siguiente mes de noviembre. Se espera que esta si ya tenga tintes de la mano de Marcelo Gallardo, puesto que, ahora lleva ya más tiempo con ‘La Tri’ y trabajando en Ecuador.

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En síntesis: