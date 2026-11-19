El joven delantero de la Selección de Ecuador está muy lejos de volver a ser ese jugador brillante que lo convocaron al Mundial.

Jeremy Arévalo pintaba para ser el futuro delantero titular de la Selección de Ecuador, pero la realidad es que desde su primera convocatoria, el delantero no ha dejado de tener problemas. Decidió irse de España a Alemania, donde fue suplente, lo cedieron a Portugal y las cosas no han salido como se esperaba.

Pasó de no jugar nada en Alemania a no jugar nada en Portugal, y la situación sigue empeorando para Arévalo. Ahora Bild en Alemania confirma que el ecuatoriano tuvo que operarse de una hernia discal, por lo cual, estará hasta 2 meses más de baja.

El delantero ecuatoriano está lejos de ese momento que lo llevó a ser muy destacado en el Racing de España y luego irse a Stuttgart en la Bundesliga. Lamentablemente, los pocos minutos y la falta de oportunidades le vienen costando.

A este mal momento se suma que ya ni es convocado a la Selección de Ecuador. El delantero primero fue convocado para jugar con la mayor, Beccacece le dio la oportunidad. Posteriormente, perdió regularidad y aunque fue al Mundial no jugó 1 solo minuto.

Jeremy Arévalo no la pasa bien en su carrera. (Foto: GettyImages)

Ahora al ecuatoriano y a su entorno no les queda más que “apostar” a su regreso para ganar minutos en su equipo y así volver a tener una oportunidad en algún otro club en la siguiente temporada. Con Marcelo Gallardo no ha contado para ninguna convocatoria.

Publicidad

¿Dónde está jugando Jeremy Arévalo y hasta cuándo tiene contrato?

Ahora mismo Jeremy Arévalo está jugando en el Estela Amadora de la primera de Portugal, pero todavía ni ha debutado. Está cedido en este club por esta temporada. Su contrato con el Stuttgart dueño de su pase es hasta la temporada 2031.

En síntesis: