Emelec quiere volver a competir en lo más alto de la LigaPro y se confirmó la enorme cantidad de jugadores que están buscando.

Emelec se está moviendo muy rápido en el mercado de fichajes y ahora el club azul quiere a importantes jugadores para volver a competir en lo más alto. Ahora desde el mismo club confirmaron cuántos jugadores quieren comprar para la siguiente temporada.

De acuerdo a la revelación del mismo presidente de Emelec, José David Jiménez, la idea para el ‘Bombillo’ es que lleguen hasta 11 fichajes en la siguiente temporada. Esta es una decisión completamente arriesgada para el ‘Bombillo’ y que se enmarca en esta “reconstrucción”.

11 fichajes es una importante cantidad para un club que apenas y compitió en esta temporada, donde también fichó a más de 10 nuevos jugadores. El “círculo vicioso” de fichajes se repite para un Emelec, puesto que, otra vez una gran cantidad de jugadores se van y otra llega.

No se ha confirmando ningún nuevo nombre que Emelec esté buscando para la temporada, más allá de los conocidos como Gregori Anangonó, Hernán Galíndez, entre otros. Estos son jugadores que interesan al club, pero que no están fichados para 2027.

Emelec prepara hasta 10 nuevos fichajes. (Foto: Imago)

Estos nuevos movimientos de mercado para el ‘Bombillo’ se dan también en medio de los rumores de un cambio de administración y pasar a ser una Sociedad Anónima Deportiva. El equipo está buscando de todas las maneras volver a ser un equipo competitivo.

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Los jugadores que se van de Emelec

Se calcula que Emelec podría tener hasta 12 salidas para la siguiente temporada, entre algunos jugadores que se marchan destacan nombres como: Pedro Ortiz, Gonzalo Nápoli, Francisco Pizzini, Sergio Quintero, Ariel Mina, entre otros jugadores que no van más.

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