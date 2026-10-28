“Vendrá pronto…” la reacción de Piero Hincapié mientras lo ponen fuera de Arsenal

Es casi imposible que Piero Hincapié se mueva del Arsenal, pero el ecuatoriano ahora respondió con esta reacción.

Piero Hincapié volvió a jugar con Arsenal y aunque el equipo del ecuatoriano se quedó fuera de la Carabao Cup, es notable que el tricolor ya volvió a jugar y estaría listo para ser convocado por Marcelo Gallardo. Ahora hay un nuevo e infundado rumor que lo pone fuera del Arsenal y el tricolor reaccionó.

Ajeno a los rumores que hablan de que el ecuatoriano sería ofrecido al FC Barcelona, el tricolor utilizó sus redes sociales para publicar una historia en Instagram. El jugador muestra que está muy enfocado en su trabajo en Arsenal y en los éxitos que le traerá después.

“Fe en Dios y trabajo duro. Lo demás vendrá pronto“, escribió Piero Hincapié en sus cuentas oficiales y en la foto lo hace usando la camiseta del Arsenal. Hay varios aspectos que hacen imposible el fichaje de Hincapié por FC Barcelona y estos son algunos a tomar en cuenta:

Arsenal lo compró en esta temporada y le armó un contrato largo hasta 2031. Los ‘Gunners’ no quieren desarmar su defensa, más ahora que varios jugadores se vienen lesionando. El FC Barcelona no cuenta con los grandes recursos para hacer una oferta por el ecuatoriano.

La publicación de Hincapié en medio de todos los rumores. (@pierohincapie)

El FC Barcelona está buscando un central de categoría para la siguiente temporada, pero ahora mismo es casi imposible que fiche a Piero Hincapié o al mismo William Pacho, que también viene sonando para el club. Por otro lado, se espera que Hincapié tenga más minutos ahora con los ‘Gunners’.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Arsenal y tendrá minutos Piero Hincapié?

En esta temporada, Piero Hincapié ha jugado con Arsenal un total de 6 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano suma poco más de 250 minutos. El siguiente encuentro de Arsenal es contra Liverpool y es probable que el jugador tricolor tenga minutos. El partido se podrá ver por Disney+.

Encuesta¿Piero Hincapié debe irse de Arsenal? ¿Piero Hincapié debe irse de Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: