William Pacho ya enfrentó a este gigante de Europa, y ahora se revela que le harían una oferta en enero para ficharlo.

Este martes 27 de octubre de 2026 se reveló otra gran sorpresa en el mercado de fichajes después de que se informara que William Pacho entró en planes de nada menos que el FC Barcelona. Hace 8 días, el central ecuatoriano estaba anulando a todo el ataque ‘Culé’ en la Champions League.

Según la información revelada por FullTime Report, el FC Barcelona quiere fichar a William Pacho. No obstante, desde ya el posible fichaje se ve casi imposible, aunque se hable de que se presentaría una oferta, que es poco probable, esta sería rechazada de inmediato.

Pacho es titular absoluto en el PSG y al día de hoy se ve casi imposible que el jugador ecuatoriano decida salir del club bicampeón de la Champions League. Hace poco también el mismo futbolista renovó su contrato, solo 1 año después del primer fichaje.

Los primeros días de enero podrían marcar la oferta del FC Barcelona por Pacho, de acuerdo a FullTime Report. El Barcelona sabe que uno de sus puntos más débiles es la defensa y por eso quieren hacer un movimiento de mercado para reforzar esa línea que tanto viene costando. Se mueven en el mercado por diferentes jugadores.

Pacho anuló al FC Barcelona en la Champions League. (Foto: GettyImages)

Hace poco menos de dos semanas también confirmaron desde Francia que el PSG ve a William Pacho como “intransferible”. Por lo cual, no se ve sencilla ninguna operación que pretenda sacar a un titular del PSG y más aún a su estrella defensiva como es Pacho.

Publicidad

El valor de mercado de William Pacho

Ahora mismo William Pacho es el tercer defensa más caro del mundo. El jugador ecuatoriano tiene un valor de mercado de 80 millones de euros, solo superado por William Saliba y Pau Cubarsí, cada uno costando 100 millones. Por lo cual, una venta del ecuatoriano sería histórica.

El contrato de William Pacho con el PSG

Pacho tiene contrato con el PSG hasta 2031. El ecuatoriano gana en el PSG un salario superior a los 10 millones al año, y si el FC Barcelona lo quiere debería superar esa cantidad para tratar de “seducir” al central. Lo cual también se ve como casi imposible.

EncuestaEres William Pacho: ¿Qué equipo eliges? Eres William Pacho: ¿Qué equipo eliges? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

FC Barcelona busca fichar al central ecuatoriano William Pacho en enero.

busca fichar al central ecuatoriano William Pacho en enero. William Pacho tiene contrato firmado con el PSG hasta el año 2031.

tiene contrato firmado con el PSG hasta el año 2031. 80 millones de euros es el valor de mercado actual del defensa tricolor.