Una sorpresiva noticia se dio en la noche de este miércoles, y es que el entrenador Segundo Castillo no seguirá en Barcelona SC para el 2025. Parecía que todo estaba arreglado entre el ‘Mortero’ y el club pero al final todo cayó y ya hay un nuevo DT.

Matías Oyola es el nuevo técnico de Barcelona SC para el 2025, el volante se retiró apenas en el 2020 de Guayaquil City FC y a inicios de este año incluso fue parte de otra lista a la presidencia de Barcelona.

Esta será la primera experiencia de Oyola como entrenador y se espera que este jueves se haga oficial que el ‘Pony’ pasará a dirigir a su ex equipo para el 2025. El motivo de la ruptura de acuerdo con Castillo pasa por el tema económico.

De hecho medios reportan que Castillo, quién varias veces había sido asistente técnico y DT interino, se sintió inconforme por la propuesta económica y no solo no será el DT si no que no seguirá en el club.

Matías Oyola será el siguiente DT de Barcelona.

Los jugadores que no entran en planes de Barcelona para el 2025

Fuera de estos estelares, los jugadores que Barcelona no tendría en planes renovar son Djorkaeff Reasco, Fernando Gaibor y está pendiente la renovación de Byron Castillo.

Las salidas de Barcelona SC para la segunda etapa 2024

Barcelona SC este 2024 ha dado salida a Fidel Martínez, Jonathan Bauman, Bruno Piñatares, ‘Paco’ Rodríguez, Mario Pineida y Gabriel Cortez. De cara a la temporada 2025 también habrían varias salidas.