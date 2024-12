Inter Miami rompe el silencio sobre la posibilidad de unir a Neymar con Messi en la MLS

Se ha dicho de todo alrededor de la posibilidad de que Neymar fiche por el Inter Miami de Lionel Andrés Messi. En medio de su regreso a la actividad tras una grave lesión de ligamentos cruzados, el brasileño supone una de las caras más buscadas para el próximo mercado de fichajes. Directivos del conjunto de la Florida en la MLS rompen el silencio alrededor de la operación y dejan en claro tanto los márgenes como posibilidades de que el ex Barcelona o París Saint Germain se una a La Pulga.

Jorge Más habló en GivemeSport a lo largo de las últimas horas para revisar un 2024 donde Inter Miami logró consolidarse como uno de los principales equipos del torneo. Pese a no conseguir la corona final, se pudo levantar la Supporters Cup en una campaña donde Messi terminó votado como en MVP del certamen. Ahora se piensa ya en reforzar las filas de Javier Mascherano en medio de las informaciones alrededor del nombre que ha marcado todos los rumores en el conjunto de David Beckham desde hace prácticamente medio año. Atentos.

“La palabra clave es si él estuviera disponible. Ahora es un jugador de Al-Hilal. No está disponible para nosotros. Siempre he dicho que aspiramos a traer grandes jugadores a nuestro equipo. Tenemos muchas limitaciones y restricciones en la plantilla, pero tenemos un presupuesto ilimitado”, reflexiones de Jorge Mas alrededor de la posibilidad de revivir ese tridente con el cual Barcelona conquistase Europa casi una década atrás. Ver a Neymar junto a nombres como Messi o Luis Suárez no pasa directamente por las manos del Inter Miami. Santos de Brasil no nos olvidemos también se encuentra detrás de los servicios del crack de la Verdeamarelha.

Más marcó por supuesto el gustó que tener a Ney supondría. Inter Miami pretende seguir siendo el lugar de desembarco de varias figuras mundiales a lo largo de los próximos años. Al-Hilal es quien tiene la sartén por el mango y quién define en buena forma que pasará con el compañero de Messi en Barcelona o la capital francesa: “Somos aspiracionales. Si alguna vez existe la oportunidad de traer a un jugador del calibre de Neymar, no dudaremos. No depende solo de mí. Depende del jugador y de la liga. Pero sí, aspiramos a construir una gran plantilla aquí”.

Inter Miami pone en manos de Al-Hilal el futuro de Neymar

No olvidemos que el brasileño tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025. Tampoco que desde Al-Hilal se pagaron cerca de 90 millones de euros al Paris Saint Germain en una operación donde Neymar recibe un centenar de millones a modo de su sueldo cada 12 meses. Un traspaso desde la capital árabe a inicios de año es prácticamente imposible para el presupuesto del Inter Miami. Una carta de libertad de inicios de próximo año o una salida a coste cero por el verano, fórmulas más asequibles para ver nuevamente a Ney la mano de Luis Suárez o Messi.

Al-Hilal no descarta la renovación de Neymar

“Esto es algo que el entrenador Jorge Jesús. El necesita decidir cuando esté de vuelta en forma. Ahora estamos en medio de la temporada. Lo estamos haciendo bien. Tenemos mucha confianza con la plantilla que tenemos en este momento”, reflexiones del ejecutivo del Al-Hilal, Esteve Calzada, alrededor de la posibilidad de buscar una extensión de vínculo contractual para Neymar en Arabia Saudita. La trama sigue abierta y con Santos de Brasil volviendo una Primera División de Brasil como tercer actor invitado al final de la saga.

Los números de Neymar en Arabia

Su fichaje en verano del 2023 marcó un nuevo récord en cuanto a gasto de la Primera División de Arabia Saudita se refiere. Pese a la expectativa, Neymar apenas ha podido disputar 7 partidos con un gigante que lucha por quedarse con el título de Liga. Un gol y tres asistencias, sus números en Riad antes de caer lesionado frente a Uruguay en el estadio Centenario gracias a aquella rotura de ligamentos cruzados que ha sido el gran punto de choque entre el brasileño y Al-Hilal hasta la fecha. Inter Miami espera.

