Una de las noticias de la semana en el fútbol ecuatoriano fue el regreso de Esteban Paz a la actividad, y es que es nuevo directivo del Leones del Norte y en su nuevo proyecto ya tiene a un nuevo entrenador. El club de la LigaPro Serie B, será dirigido por un Zubeldía.

Pero no se trata de Luis Francisco Zubeldía, el DT ganador de la LigaPro 2023 y Copa Sudamericana, si no de Juan Zubeldía. El hermano del ex DT de la U regresa al fútbol ecuatoriano para juntarse con Esteban Paz.

Más allá de la recomendación del actual DT del Sao Paulo, Juan Zubeldía tiene experiencia tras haber sido asistente técnico en el Deportivo Cuenca y en Independiente del Valle.

En Liga de Quito no coincidió con su hermano, pero también es una de las caras del entorno Liga que van a Leones del Norte, como son Santiago Jácome, Jorge Callejas o Gustavo Lescovich.

Esteban Paz se despidió de Liga de Quito con dos títulos. Foto: IMAGO.

¿Cómo le va a Liga de Quito sin Esteban Paz?

Tras más de dos décadas al frente del club, Esteban Paz salió de Liga, y normalmente el club sintió esta dura baja. En el primer semestre de este 2024 se quedaron sin varios jugadores importantes, eliminados de Copa Libertadores, no ganaron la primera etapa, y despidieron a su entrenador tras solo 5 meses en el cargo.

¿Se pueden enfrentar Leones del Norte y Liga de Quito?

De momento, la única manera de ver un posible encuentro entre Leones del Norte y Liga de Quito sería cuando estos asciendan a primera o se crucen en Copa Ecuador. Las relaciones entre ambos directorios no quedaron de la mejor manera y es poco probable que se cuadre un amistoso.