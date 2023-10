Una verdadera novela se vivió entre Sporting Cristal y Alianza Lima, mientras luchaban por la contratación de uno de los mejores jugadores de la Liga 1 – 2023. Nos referimos a Kevin Serna, quien ya tiene todo listo para unirse a las filas blanquiazules. Además, el agente del jugador lanzó dardo hacia Joel Raffo, presidente del club celeste.

El agente del nuevo fichaje íntimo, Narciso Algamis, se refirió a las recientes declaraciones del presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, y explicó por qué Kevin Serna no terminó uniéndose a los rimenses.

“Sporting Cristal estaba haciendo un gran esfuerzo por ficharlo. Hay asuntos que no pueden ser interferidos por terceros y que deben ser resueltos entre los clubes. Lamentablemente, no llegaron a un acuerdo, y el jugador finalmente firmó con Alianza Lima”, comentó en una entrevista para la radio Ovación.

Además, el agente del jugador fue enfático al señalar que cada club tiene su realidad económica, y aunque respetan la oferta de Sporting Cristal, la prioridad se basa en la negociación.

“Cada institución tiene su propia situación económica, y no es justo juzgar a los demás. Respetamos la posición de Cristal, pero, en última instancia, todo se reduce a las negociaciones”, agregó el representante del delantero colombiano.

Cabe mencionar que el presidente del cuadro celeste se había referido al caído fichaje de Kevin Serna, declarando que, inicialmente, todo estaba concretado, pero luego hubo un cambio de planes, y en ese punto, no estaban dispuestos a ceder ante ningún capricho.

“Con respecto a Kevin Serna, nuestra evaluación del jugador era una. Cuando nosotros habíamos concretado, todo cambió. Nosotros decidimos no pagar lo que quería ADT porque consideramos que la operación no lo valía, y nosotros no vamos a pagar capricho”, comentó en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Kevin Serna sobre Alianza Lima?

El jugador Kevin Serna declaró: “Contento por este nuevo sueño, este nuevo objetivo que tengo, ir a un equipo grande y demostrar, de nada sirve llegar y no demostrar que soy un buen jugador”, comentó para un medio deportivo.

¿Cómo le Fue a Kevin Cerna en la Temporada 2023?

El delantero Kevin Cerna ha participado en 36 encuentros con ADT de Tarma en la Liga 1 – 2023, anotando 6 goles, ofreciendo 8 asistencias, y acumulando un total de 3240 minutos en el terreno de juego.