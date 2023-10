Alianza Lima no quiere jugar en Matute la final contra Universitario de Deportes

El Torneo Clausura peruano se encuentra en su etapa final, y la posibilidad de una emocionante final entre dos de los equipos más grandes del país, Universitario de Deportes y Alianza Lima, es cada vez más real. Mientras que los blanquiazules ganaron el Apertura, los cremas lideran la segunda fase de la Liga 1, lo que ha dado lugar a rumores sobre este esperado enfrentamiento.

Según informaciones compartidas por el creador de contenidos Fabián Camacho, ha surgido un rumor que sugiere que los Blanquiazules no desea jugar la final de vuelta en su estadio, el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), con el objetivo de evitar que los cremas pueda dar la vuelta en su propia casa.

“La segunda opción que evalúa Alianza Lima es la siguiente: jugar en el Monumental el primer partido y utilizar su localía en un estadio de provincia. Sea Cusco o Arequipa. Se han contactado ya con las prefecturas de los municipios de Cusco y Arequipa. Y evaluar las garantías de un posible clásico fuera del territorio limeño, Alianza Lima no desea por ahora, por lo que me han comentado llevar el partido final a Matute. (Porque se viene el matutazo). Evalúa no cerrar su participación en Matute. Y el Monumental quiere tratar de ganarlo y si la U diera la vuelta evitar que le dé la vuelta en Matute”, mencionó el comunicador.

Hasta el momento, los íntimos no ha emitido una declaración oficial sobre estos posibles cambios de sede, y es probable que lo hagan una vez que termine el Torneo Clausura y se conozca la definición por el título de la Liga 1 – 2023.

Por otro lado, es importante mencionar que el equipo de Alianza Lima se encuentra actualmente en la cuarta posición del torneo Clausura con 33 puntos, a tan solo dos unidades de los líderes Universitario de Deportes y FBC Melgar. En la tabla acumulada, se mantienen en el primer lugar con 75 puntos, demostrando un rendimiento imparable en la presente temporada.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Binacional por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Juliaca, el día martes 03 de octubre por la fecha 17 del Torneo Clausura y enfrentará a Binacional en el estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Binacional por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Alianza Lima se enfrentará a Binacional por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 Max.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima ha disputado 15 partidos y se ubica en la posición 4 con 8 partidos ganados, 6 empatados y 1 perdido, con 15 goles a favor y 5 goles en contra.