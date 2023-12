Andrés Andrade dispara contra Alianza Lima y Alejandro Restrepo: "No me respaldaron en mi lesión"

Alianza Lima tomó diversas decisiones pesadas, entre ellas, está la salida inminente de Andrés Andrade. El volante que llegó para darle un peso diferente en Copa Libertadores y Liga 1 al conjunto blanquiazul. Esta vez, ya fuera de Matute, El Rifle disparó potente contra el manejo de su caso. Porque señala que no continuó por una decisión que va más allá de lo deportivo.

En una entrevista íntegra para Radio Caracol, Andrés Andrade pegó fuerte contra quienes toman las decisiones actuales en Alianza Lima: “Tuve charlas con directivos y me decían que querían contar conmigo, pero esperaban la decisión del cuerpo técnico. Cuando nombran a Alejandro (Restrepo) me quedé tranquilo, pero luego me llamaron y me dijeron que no iban a extender el contrato”.

Confesó que charló con Alejandro Restrepo, pero con una sensación demasiado agridulce terminó esa conversación entre compatriotas: “Después tuve contacto con el profe y me dijo que la decisión estaba tomada, que no podía hacer nada. Nunca me había pasado esto en mi carrera, es la primera lesión importante que tengo y que mi equipo no me respalda en la lesión”.

Aquí entra a tallar la casi denuncia que hace Andrés Andrade contra el conjunto de Alianza Lima. Por lo que significa el poco cuidado que tuvieron con él, cuando más los necesitaba, según puede explicar: “Estaba lesionado y creo que debería haber continuado seis meses más para terminar de recuperarme, como pasa en Colombia o Argentina. Lastimosamente, la legislación de Perú no es así y eso nos jugó una mala pasada”.

¿En qué estado se encuentra Andrés Andrade después de salir de Alianza Lima?

Continuar jugando al fútbol profesional son gigantes. Por el ex Atlético Nacional, hoy fuera de Alianza Lima, se siente tranquilo pero algo mortificado. Pensando solo en su futuro: “Las posibilidades son reales, muy grandes. Ahora que terminé busco seguir en mi etapa de recuperación y volver a mi nivel aquí en Colombia. He tenido acercamientos de tres equipos interesantes, pero nada concreto todavía”.

¿Qué opciones tiene Andrés Andrade para su futuro profesional?

Cerrando un 2023 de manera distinta, porque se imaginó jugando con Alianza Lima. Rompiéndola toda, y ganando el famoso tricampeonato. Pero nada de eso fue real, por eso Andrés Andrade siente que no fue la mejor manera de despedirse del fútbol peruano: “Estamos pensando qué es mejor para mí. Estoy centrado en el lugar donde yo vaya a ser feliz con mi familia, donde pueda jugar y sumar minutos. También quiero competir y ganar títulos”.

El Rifle recordemos que tuvo un par de inconvenientes físicos cuando Guillermo Salas todavía era el entrenador de Alianza Lima. Rindió muy bien mientras tenía la capacidad de soportar la alta competencia. Fue pieza clave para el triunfo de los blanquiazules en Copa Libertadores, contra Libertad de Paraguay como visitante. Aquella noche, jugó absolutamente todo.

¿Cuál fue la indisciplina de Andrés Andrade mientras estaba en Alianza Lima?

Para su mala suerte, después fue cayendo en todo su rendimiento por las lesiones que aparecieron con el paso de las semanas. Y la gota que derramó el vaso, fue su indisciplina mientras se recuperaba de una operación recién culminada. Ahí el hincha le bajó el pulgar al enganche colombiano, quien juraba ser un profesional a carta cabal. Pero fue uno de los que más se divirtió en la fiesta donde Carlos Zambrano fue protagonista con todos compañeros.