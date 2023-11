Bryan Reyna no fue titular, no trascendió en las finales, quizás sí en la primera por el gol de Gabriel Costa. Pero en líneas generales, cumplió una actuación discreta ante el clásico rival. Sin embargo eso no quedó ahí, también dejó declaraciones picantes contra su propio entrenador. A quien lo castigó con una frase bastante potente.

“Lo único que sí digo, es que no me parece, porque he venido sacándome la m… para estos partidos y no es posible. Para mí, no arrancar. A mí me molesta mucho esto”. Fue el inicio del malestar de Bryan Reyna, quien mediante un relato bastante sentido, y con una voz casi quebrada, fue picante como cuando juega al fútbol.

Pegando a Mauricio Larriera, quien seguramente no seguirá en Alianza Lima la siguiente temporada. El entrenador uruguayo, no solo falló en la final de ida y vuelta, también habría malogrado el presente de Bryan Reyna, según piensa el propio jugador: “No se lo he dicho, porque creo que en todo el año no se me acercó a hablar conmigo y no puedo hablar con él ahora”.

Bryan Reyna se sacó la parte más interna de su vida, repleto de bronca, estuvo se liberó ante los medios de comunicación. Aquellos que solo le quisieron sacar una frase de dolor, pero el propio jugador fue mucho más allá. El formado en la Academia Deportiva Cantolao está frustrado, pero no se podría que esta sea la manera más ideal para soltar todo.

Aun con la oscuridad del Estadio Alejandro Villanueva de Matute, Bryan Reyna dio su opinión, cultivando la polémica en el ambiente de Alianza Lima. Porque se puede ver cómo la interna estaba demasiado tocada. Desde quienes no jugaban nunca, hasta los titulares indiscutibles, que no tuvieron la oportunidad de levantar en hombros al equipo del pueblo.

¿Bryan Reyna antes había dicho cosas así en Alianza Lima?

Recordemos que hace unos meses el propio Bryan Reyna dijo abiertamente que se quería ir de Alianza Lima a final de temporada, por el malestar de no ser vendido al Gremio de Porto Alegre. Con la oferta puesta en la mesa, el conjunto blanquiazul no le permitió emigrar luego de actuaciones destacadas en tienda íntima, además, de ser uno de los puntos altos en la Selección Peruana.

¿Cómo ha sido el desempeño de Bryan Reyna en Alianza Lima?

En 26 partidos jugados por Liga 1, Bryan Reyna le entregó 4 goles y una asistencia a Alianza Lima esta temporada 2023. Además, consiguió 5 amonestaciones, junto a una exposición. Por el lado de la Copa Libertadores, compitió en 6 cotejos, no anotó goles ni asistió a sus compañeros, y le sacaron dos tarjetas amarillas. De esta manera, muchos dicen que acabó su estancia en Matute.