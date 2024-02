Bryan Reyna pasó de Alianza Lima de Perú a Belgrano de Córdoba de Argentina y ya viene deslumbrando. Anotando su primer gol en la Primera División, el extremo es titular fecha a fecha y se viene ganando el cariño de los hinchas. De hecho ha sobresalido tanto que la prensa local ya le puso un peculiar apodo.

Charlando en una entrevista luego de un cotejo de Belgrano de Córdoba, Bryan Reyna tuvo un momento anecdótico con un reportero. Hablando sobre su pasado en Alianza Lima de Perú, el hombre de prensa le preguntó por sus apodos y también, quizá sin querer, lo bautizó con uno.

“¿Diablo es tu apodo? No, en Perú me decían ‘el picante’, aquí no sé como me dicen, pero diablo no. Lo que quiero es dar el salto a Europa. Me gustaría volver a jugar en España o Italia”, comentó Bryan Reyna para las cámaras de ESPN de Argentina.

Brindando dos declaraciones en una, Bryan Reyna reveló que su apodo no es “DIablo” y a la vez también comentó sus sueños deportivos. Dejando en claro que quiere volver a Europa, el extremo de Perú prioriza el fútbol de España y de Italia, sobre el resto.

Así pues, el jugador de Perú Bryan Reyna ya viene marcando historia en Belgrano de Córdoba. Siendo la sensación por su gran capacidad y talento, el extremo gana regates fecha a fecha como también la admiración del fanático del fútbol de Argentina.

¿Cuánto vale actualmente Bryan Reyna?

Según la página Transfermarkt, el valor actual de Bryan Reyna es de 1,10 millones de euros. Siendo la mayor cifra que ha alcanzado el extremo de Perú, el crack pasó de Alianza Lima a Belgrano de Córdoba.

¿Cuánto le pagó Belgrano a Alianza por el pase de Bryan Reyna?

Según información de CAB, Belgrano de Córdoba pagó a Alianza Lima alrededor de 700 mil dólares por el pase de Bryan Reyna. Fichándolo por tres temporadas, el extremo de Perú estará hasta diciembre del 2026 en Argentina.