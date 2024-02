Alianza Lima no es suficiente para 1190 sports y se iría del Perú tras perder millones

La transmisión de los partidos del fútbol peruano parece nuevamente estar en jaque. Si bien 1190 Sports, a través de su canal Liga 1 MAX, había ganado los derechos de la gran mayoría de equipos de la Liga 1 de Perú, tal parece que los números no cuadran y no tendría otra salida que irse del país. Solo teniendo a Alianza Lima y Sporting Cristal, como clubes emblemas, el dinero no sería suficiente y ya se habrían registrado pérdidas millonarias.

Y es que 1190 Sports, a través de la Federación Peruana de Fútbol, prometió un 70% de las ganancias para que los clubes de la Liga 1 de Perú se las puedan repartir. Registrando pérdidas de más de 44 millones de dólares este 2023, la situación es más que complicada pues solo cuentan con el apoyo de Alianza Lima, como máximo club en cuestiones de popularidad.

“Tras ver informe de Comisión de TV, clubes andan preocupados pues números son muy malos. Y es que el 2023 hubo $55 millones de gastos, de los cuales se recaudó $11 millones ($7 de publicidad y $4 por abonados). Por ahora, promesa de 70% de ganancia que tendrían clubes no se cumplirá”, comentó en sus redes sociales Carlos Benavente, periodista y director de Ovación.

Con ello una nueva ventana en la competencia por las transmisiones de los derechos de televisión se abre. Si bien Universitario debería pasar en el 2025 a 1190 Sports y ser transmitido por Liga 1 MAX, todavía faltan dos años para que pase eso y nada se puede asegurar en el Perú.

Otra solución sería buscar otro inversor millonario, que tenga la espalda económica como para sostener esta situación y ganar algo en el camino. Quizá apuntando a Movistar Perú, la idea podría funcionar si es que existe alguna fusión con GOLPERU, señal exclusiva de la casa televisora.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

¿Quién tiene los derechos de transmisión en Perú?

Los derechos de transmisión en Perú son propiedad de la Federación Peruana de Fútbol, que se los dio a 1190 Sports a través de su canal Liga 1 MAX. Con ello, GOLPERU quedó de lado y solo tiene que cumplir sus contratos ya vigentes para irse.

¿Qué equipos están con GOLPERU?

GOLPERU tiene los derechos de transmisión de los partidos de local de Universitario, Carlos Mannucci y Sport Boys. Ante ello, Liga 1 MAX tiene los derechos de Sporting Cristal, Alianza Lima, Cienciano, FBC Melgar entre otros.