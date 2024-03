¿Oliver Sonne será convocado por Jorge Fossati?

El nuevo entrenador de la Selección Peruana explicó en una entrevista para ATV, lo siguiente: "Es lógico, está jugando en Europa, pero ¿Cómo lo viste en la selección? Yo tampoco lo vi, ni estaba acá como para saber por qué no jugó. Si no tengo la certeza de que donde normalmente juega, como lateral derecho o volante interno, si no tengo la seguridad de que va a estar con probabilidades reales de jugar". Jorge Fossati sobre Oliver Sonne.