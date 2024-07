Cosas locas solo se pueden dar en el fútbol peruano, cuando se trata de juntar futbolistas con un pasado interesante, y un recuerdo espectacular. En este caso, los nombres de Paolo Guerrero y Christian Cueva estarían uniéndose para jugar en lo que resta del torneo peruano. La Liga 1 puede darle la bienvenida a una dupla de jugadores que pueden marcar un antes y después, sin duda alguna. Los podríamos ver por la señal de (Disney+).

¿Qué equipo quiere juntar a Christian Cueva y Paolo Guerrero?

Esto lo unimos al presente del capitán de la Selección Peruana, quien ya está desde principio de temporada en la ciudad de Trujillo. Radio Programa del Perú en su versión deportes, adelantó: “Información de RPP Noticias. César Vallejo quiere de vuelta a Christian Cueva. Club trujillano tuvo contacto en las últimas horas con el entorno del jugador y mostró interés de que sea refuerzo para el Torneo Clausura. Negociaciones recién inician”.

La Universidad César Vallejo estaría invirtiendo un dinero muy importante de cara al inicio del Torneo Clausura 2024, buscando mejorar lo que fue el principio de temporada, donde no fueron lo suficientemente competitivos. Ahora, para el complemento, con los goles de Paolo Guerrero y la inventiva de Christian Cueva en el mediocampo, podría verse un equipo mucho más interesante en líneas generales. Veremos cómo lo terminan definiendo los directivos norteños.

¿Christian Cueva puede jugar en la César Vallejo?

La esposa del presidente de la Universidad César Vallejo, Brunella Horna, señaló hace poco que Aladino no era un jugador predilecto para ser llamado: “Antes sí lo iban a contratar… depende del entrenador de (Guillermo) Salas y de todo el equipo, pero yo sí escuché por ahí y se escuchaba el nombre de Christian (Cueva). No se reunieron, pero si por ahí sonaba su nombre, no sé si llegarán a contratarlo”. Esto pasó allá por el martes 9 de julio, ahora todo ya habrá cambiado.

Christian Cueva y Paolo Guerrero en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

Es más, tomando otra referencia sobre Christian Cueva, pasó con la declaración en el mes de mayo del actual entrenador, Guillermo Salas. Para Chicho, el caso en ese instante estaba finiquitado: “Me sorprende de Christian porque hace una semana me escribió para venir a Trujillo y ahora me sale con estas cosas pero tranquilo, todo bien. Hay decisiones que no dependen de uno como entrenador. Hay decisiones que hay que respetar que son institucionales. Antes que cualquier entrenador o que cualquier jugador, está la institución”.

Todo hace pensar que no veremos en un corto plazo a Christian Cueva en la Universidad César Vallejo o algún otro club de la Liga 1. El entorno del enganche nacional dice que está viendo opciones del extranjero después de estar completamente recuperado. Sin embargo, los días pasan, y no aparecen novedades sobre lo que pueda pasar con este seleccionado nacional.

¿Cuál es el valor actual de Christian Cueva?

Christian Cueva cuesta 500 mil euros según la información especializada de Transfermarkt. Contando con 32 años, actualmente el volante no tiene club luego de desligarse de Al Fateh de Arabia. Y pasar sin pena, ni gloria por Alianza Lima, con una lesión de por medio, junto a una serie de acciones poco profesionales, mientras estaba encontrando su mejor forma en lo deportivo.