Es complicado ponerle final a ciclos de vida exitosos, cuando el nombre es el de un jugador que supo marcar demasiado la diferencia. En este caso nos referimos al único e irrepetible Paolo Guerrero, quien a sus 40 años parece estar en la brecha final del camino profesional. El goleador nacional tiene ahora la opción principal de decir basta, por ende, debemos informar en este instante con pesar en exceso.

¿Cuándo se retirará del fútbol Paolo Guerrero?

El capitán de la Selección Peruana fue el punto principal de conversación en el programa Enfocados. Ahí Jefferson Farfán, junto a Roberto Guisazola tocaron el tema del ídolo nacional: “Está que le saca los impuestos mi compadre… No, ya hemos hablado con él (en compañía de Roberto Guisazola). Ya le dijimos: compadre, pare de sufrir. Ya está, ya estuvo bueno. Él (Paolo Guerrero) está bien, entero, pero ya le dijimos ya, somos sus amigos también, pues”.

¿Qué hará Paolo Guerrero durante su retiro profesional?

La Foquita fue un poco más allá, y bromeó como un campeón, dándole mayor peso a lo que está comentando. Paolo Guerrero se debería juntar con Roberto Guisazola, para poder hacer programas vía la señal de YouTube. Divirtiendo seguramente, semana a semana al país entero con estos ex competidores de élite: “Es más, va a conducir con nosotros. Él quiere conducir, nos ha dicho eso. Vamos a ver porque ese es más loco, ojalá no se raye y diga cualquier cag…”.

Lo cierto es que Paolo Guerrero tiene la oportunidad de poder trabajar en este instante con la Universidad César Vallejo de Trujillo, pero mañana más tarde, parece ser que su destino es el cierre glorioso de carrera. Lejos está el prospecto de llegar a Alianza Lima, o emigrar una vez más al extranjero. Es más, hasta algunos ídolos históricos de La Blanquirroja, han mencionado lo que es ahora mismo, ver cómo compite el enorme líder deportivo. Mientras tanto, veremos cómo juega por la señal de (Disney+).

Paolo Guerrero jugando en la Selección Peruana. (Foto; IMAGO).

¿Paolo Guerrero se debe retirar ahora mismo?

Una de las voces más autorizadas, sin duda alguna es la del Patrón Velásquez, Don José habló con el periodista José Esteves y pegó fuerte, como en sus mejores épocas de crack: “Ya depende de él, pero prácticamente camina y no trajina demasiado. Ya no está para la selección con la edad que tiene. ¿Cuántos años tiene? ¡Ah! Nosotros en su mayoría nos retiramos con 35 años. Con 40 años es demasiado, con razón camina el campo”.

Pero no solo se quedó ahí, también le dio su chiquita al enganche nacional: “Christian Cueva es otro de los que realmente no quita balón a nadie, está esperando que le den la pelota. Entonces, son jugadores que no marcan la diferencia para nada. Los nuevos elementos están en provincia, pido preocuparse para escoger porque hay muchísimos talentos”. Expuso el ex mundialista peruano con todo honor.

De la misma manera, Don José Velásquez explicó que no le gusta mucho el trabajo de Jorge Fossati en los últimos meses: “Características de juego… yo no veo anticipar e interceptar, no veo que ningún jugador haga lo que digo, solo esperan la pelota y es inconcebible. Ahí echaría la culpa al entrenador porque debe exigir que se haga ese tipo de juego. El balón hay que tenerlo siempre”.