Siendo una voz autorizada para hablar de fútbol, Erick Osores se manifestó tras la nueva polémica de Christian Cueva. No llegando al entrenamiento del lunes, el periodista no tuvo contemplación.

Comentando sin ningún reparo en una entrevista con Trome, el hombre de prensa se desató y no se guardó ningún comentario.

Siendo muy crítico con Cueva, Erick Osores respondió sobre si cree que el volante se irá de Alianza sin cobrar lo que le resta de contrato.

OSORES HABLANDO DE CUEVA

“Por la salud económica del club deberían resolver el contrato, pero como en Alianza siempre despilfarran no creo que ese sea el problema. Además, Cueva puede cobrar quinientos o mil, el tema es que el club lo permitió”, empezó Osores sobre Cueva.

Respondiendo a preguntas puntuales, el periodista luego fue consultado sobre qué opina sobre el paso de Cueva por Alianza y cómo lo calificaría.

“Más allá de un escándalo, Cueva no existe en Alianza, no hizo nada. Es como si ni hubiera estado en el club. Su salida deportivamente no afecta en nada”, continuó Osores.

Sin callarse ni guardarse nada, el periodista siguió declarando. Tocando un tema delicado, se habló sobre el retiro.

“El quiere estar donde esté tranquilo, cómodo, sin presión, eso es difícil en cualquier equipo por más chico que sea”, declaró Osores.

Siguiendo, también argumentó: “Está clarísimo, no quiere jugar más de manera profesional, ya no se quiere someter a la disciplina del fútbol de primer nivel. Si no quiere no lo puedes obligar, no es un drama ni puede sorprender, se notaba que su cabeza no estaba para jugar”, cerró Osores en charla con Trome.