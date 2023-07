Hablando tras el escándalo que sucedió el último lunes, luego de faltar al entrenamiento de Alianza Lima, Christian Cueva brindó su primera entrevista.

Charlando con Movistar Deportes, el volante se sentó al frente del Mago Plomo y contó toda su verdad.

Aceptando que se equivocó, el jugador también dejó en claro que no quiere irse de Alianza Lima.

Con la única intención de campeonar, el volante se expresó sobre sus deseos y sobre sus motivos por los que decide quedarse en Alianza.

CHRISTIAN CUEVA HABLÓ SOBRE EL ALCOHOLISMO

No siendo la primera vez que Christian Cueva está en imágenes con alcohol, la carrera del futbolista se ha visto marcado por el trago.

Fuera de las canchas, el jugador de Alianza ha tenido inconvenientes con fiestas, tragos e impulsos.

No cortándose su tiempo, Christian Cueva dejó en claro que quiere continuar en Alianza Lima.

En ese sentido, el volante declaró sobre si tiene una adicción al alcohol.

“No, nunca he pensado que tenga problemas con el trago. Vengo evitando muchas cosas, como las que genera estar aquí en Perú, pero no todos van a entender lo que uno siente. Ahora me toca corregir nada más”.