Cuando se marchó Jorge Fossati sin dar mayores detalles a la Selección Peruana, en Universitario de Deportes sintieron que se les venía la noche, pero lejos de eso, se vio una luz al final del túnel. Una decisión que terminaría siendo una respuesta a todos los problemas, frente a una crisis de planificación bastante grande. Porque se te iba el reciente técnico que los sacó campeón después de casi una década completa.

El contexto que nos presenta el periodista Francisco Esteves, del Diario Líbero, es correcto: “Cuando los cremas presentaron a Fabián Bustos como su flamante entrenador para sus 100 años, expresaron que el contrato en cuestión era por toda la actual temporada, pero no especificaron si habría posibilidad o no de renovación. Tal acto se entiende debido a que si había un fracaso total a lo largo de la campaña era evidente que iban a tomar la decisión de destituirlo, por lo que no querían un vínculo extenso”.

Cuenta cómo se dio toda la llegada del argentino, y lo que ha vivido este año como entrenador merengue: “Por ello, ahora el periodista Gustavo Peralta informó acerca de la decisión que tomó Universitario respecto a Fabián Bustos, quien sacó al club campeón del Torneo Apertura y lo tiene a punto de alzar el título nacional, pero también es importante recordar que no pudo avanzar de fase de grupos en la Copa Libertadores ni acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana”.

¿Fabián Bustos se va de Universitario de Deportes?

Dando la pepa en este lado, resolviendo la pregunta más importante para los hinchas: “”Fabián Bustos tiene contrato por todo el 2025″, señaló el mencionado comunicador en su cuenta oficial de Twitter, revelando así que el conjunto crema renovó el vínculo contractual con el director técnico argentino por toda una campaña más. De esta forma, Bustos comandará a los de Ate a nivel internacional y nacional la próxima temporada, por lo que se encargará de pedir refuerzos a la directiva”.

¿Cuál es la actualidad de Universitario de Deportes con Fabián Bustos?

Universitario de Deportes ahora mismo es líder absoluto del fútbol peruano después de haberse llevado el Torneo Apertura 2024 con un cierre espectacular. El cual recordarán tambi¿Fabián Bustos se marcha de Universitario de Deportes?: Contrato cuenta con algo inesperadoén los hinchas de Sporting Cristal. Debido a que se consagró campeón de esta fase, gracias a una diferencia mínima de goles. Solo un tanto coronó al equipo merengue en ese instante, dándole la chance de ahora estar bastante más relajados. Pero igual, ellos quieren llevarse el título nacional sin finales, ganando de igual forma el Clausura 2024.

Con Fabián Bustos como entrenador, la “U” está logrando unos números impresionantes. Con 30 partidos en el año por Liga 1, donde supo anotar 57 tantos, recibir solamente 13, y entregar 34 asistencias como tal. Además, tiene 36 cotejos completados (sumando Copa Libertadores), donde hasta el momento ha logrado 22 victorias, 9 empates, y 5 derrotas como tal. Son estadísticas reveladoras para su presente casi perfecto.

Fabián Bustos en Universitario de Deportes. (Foto: IMAGO).

¿Cuál es el salario actual de Fabián Bustos?

Fabián Bustos estaría ganando cerca de 60 mil dólares como entrenador principal del cuadro merengue siendo uno de los mejores pagados de la Liga 1, con cifras superiores a las que recibía en Ecuador. Cumpliendo a carta cabal todo lo que se le encomendó desde el principio de temporada. Sacando campeón del Torneo Apertura 2024, y encaminado en el Clausura del mismo año.