Juan Reynoso sigue siendo el entrenador de la Selección Peruana, aunque suene repetitivo y cansino, al día de hoy no existe una comunicación al ciento por ciento entre ambas partes. La Federación Peruana de Fútbol no sabe como finiquitar el contrato de Juan Reynoso, sin embargo, eso avanzó a pasos agigantados en las últimas horas. Nos cuentan dos versiones bastante cercanas, tres periodistas peruanos deportivos de nivel.

Gustavo Peralta, Kevin y Luis Carrillo Pinto están en una sintonía, con una información bastante llamativa por lo cercana. Primero vamos con el comunicador de PBO Campeonísimo, quien se la jugó casi a la medianoche: “La desvinculación de Juan Reynoso está en su última etapa de poder cerrarse y, al estar cercana la situación, la junta directiva ya inició los contactos pertinentes para conocer la expectativa económica de Jorge Fossati. Verán los números. Todo, ahora sí, avanza”.

Después con el reportero de RPP Noticias, quien fue también categórico en su precisión como transmisor de detalles: “Hoy (lunes 11 de diciembre) en el Directorio de la FPF, Comisión que trabaja en la desvinculación formal de Juan Reynoso señaló que la resolución del caso está bastante avanzada. Indicaron a un “90 % de acordar el monto” y que de ser así, el caso no pasará a un Tribunal de Disputa”.

Continuando con su relato de manera bastante cerrada y sin dar opciones a muchas especulaciones como en otros instantes de este tema: “Tras el Directorio, la FPF informó en reunión presencial al entorno de Jorge Fossati la situación de la de desvinculación de Juan Reynoso. Fuentes de RPP Noticias indican que la sensación de la conversación fue “positiva”, pero esperan la firma del técnico nacional para cerrar”.

¿Juan Reynoso se puede quedar en la Selección Peruana?

Aquí es donde entra a tallar el asunto expuesto por el ex conductor del Show de Goles: “Juan Reynoso salió de la reunión casi una hora después de exponer y Agustín Lozano dijo algo que pocos imaginaron, pero que muchos anticiparon: “Creo que es importante que reconsideremos su salida”. Sin embargo, su pedido no tuvo eco. Lo que la Junta Directiva solicitó fue cerrar esa misma noche con Juan Reynoso su desvinculación y así se hizo, tras llegar a un acuerdo con su agente. “Más vale un acuerdo que un juicio”, dijeron”.

¿Por qué cambiaron las versiones dentro de la Federación Peruana de Fútbol?

Todos estaban en un solo sendero. Y Luis Carrillo Pinto, salió del carril por donde iba Peralta junto a Pacheco, con este nuevo capítulo de la novela: “A las 11:00 p.m. estaba escribiendo una nota que tenía como principal noticia la reunión de ayer de Juan Reynoso con la Junta Directiva de la FPF y la posibilidad de que sea reconsiderada su continuidad en la selección peruana a pesar de la negativa de la JD, que ya tenía una decisión tomada respecto a su salida”.

¿Juan Reynoso terminará su contrato con la Selección Peruana?

“Pero minutos después la historia tomó un giro inesperado. A las 11:42 pm me llega la información, de la misma fuente, que habían llegado a un acuerdo y que hoy se anuncia su salida. Lo que cambió el tenor de la nota dramáticamente. Pero hoy a primera hora me entero que aún no le han comunicado a su agente. “Puede ser que hayan definido una propuesta que creen que aceptaremos”, me dicen”. Dejando todo en la nebulosa después de varias horas, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana aproximadamente.