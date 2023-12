Jorge Fossati puede elegir la oferta de la Selección Peruana sin ningún problema, Universitario de Deportes a la par está trabajando en un plan de emergencia en caso el técnico uruguayo, deje su cargo. Gustavo Peralta contó detalles al respecto del cuadro merengue, los cuales exponen muchas certezas que también podemos explicar sin ningún problema.

Hoy por hoy hay chances de que Jorge Fossati no siga en Universitario de Deportes, pero mientras eso no pase todo camina como tal. En el último mensaje publicado en Twitter, el periodista deportivo expuso que hay nombres en carpeta desde un ofrecimiento. Pero mientras tanto, se podrá ver cómo trabajan la pretemporada con El Nono a la cabeza, si no concretan nada junto a su comando técnico con la Selección Peruana.

Acá lo que menciona al respecto el panelista y reportero de Liga 1 MAX: “Universitario espera este 18 (inicio de la pretemporada) a Jorge Fossati porque tiene contrato y dentro del cuadro crema señalan que es el plan A. Si hay un cambio de parecer, las partes deberán aplicar lo que señala el contrato”. Esto solo dice que la “U” no se asusta a cualquier novedad contractual, porque todo está listo para ese asunto. Nadie está incumpliendo nada, mientras se respete el calendario como tal.

La lista de nombres para hacerse cargo es larga, acá alguno de ellos: “Y como es de público conocimiento el contacto entre Fossati y la FPF, la U inició sondeos y recibió muchos ofrecimientos de técnicos. Así como gusta Ricardo Gareca (complicado desde lo económico), también gustan Néstor Gorosito, Gabriel Heinze, Claudio Borghi y otros más. Pero solo eso, gustos y sondeos. Nada formal”.

Es más, uno de los hinchas cremas le preguntó a Gustavo Peralta si Jorge Fossati le está jugando una mala pasada al conjunto campeón de la temporada 2023. Y el periodista fue claro, no hay ningún inconveniente en ese sentido, porque se está respetando todo: “No, Fossati va a definir pronto. El DT no tiene intención de perjudicar a Universitario. Es lo primordial para él, por el respeto al club”.

¿Qué entrenador podría ser el ideal para el centenario de Universitario de Deportes?

Muchos hablan de Ricardo Gareca como opción, y por ahí el tema económico sería el problema más grande debido a su nombre ganado. Pero El Tigre en diversas entrevistas señaló que todo lo que se habla, está muy tocado, y sería un problema de quienes lo dicen, no por su parte. Veremos si el deseo del pueblo merengue se cristaliza. En caso, El Flaco Fossati, decide tomar las riendas de La Blanquirroja.

¿Qué falta para que Jorge Fossati sea entrenador de Perú?

Jorge Fossati solo espera conocer el presente oficial de Juan Reynoso, una vez sea anunciado su despido, podrá empezar a ver aspectos directos del nuevo contrato con la Federación Peruana de Fútbol. Los cuales ya están encaminados en todo sentido, solo depende de cómo se finiquite la salida del Cabezón del equipo de todos. Ese pequeño gran detalle, como le dicen en VIDENA.