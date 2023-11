Universitario de Deportes está preparando este sábado el mejor planteamiento posible para jugar la primera final ante Alianza Lima, la primera de una fase emotiva de ida y vuelta. Jorge Fossati sabe que no puede dejar ningún aspecto suelto. Por eso, no habla con medios locales, pero sí con hermanos de su país.

En charla con Las Voces del Fútbol de Uruguay, el profesor merengue dejó claro lo que es la “U” a nivel de Perú: “No saben lo que es cuando vamos por las provincias, es impresionante, los famosos banderazos que se hace la noche anterior, en los hoteles, y después en cada estadio, Universitario es local. Este club tiene entre nueve o diez millones de hinchas, es como tres países nuestros de hinchas”.

Continuando Jorge Fossati con su oda, justificada al ciento por ciento, porque lo vive desde adentro: “Realmente fue algo muy lindo, la gente está acompañando de forma increíble, hace dos fechas me comentaban que se había quebrado el récord de recaudación en un año en el estadio Monumental. También me pasaron una imagen de las montañas que se ubican detrás del estadio, con gente mirando el partido, con banderas, gritando los goles, fue realmente algo muy lindo de vivir”.

Dando detalles de por qué llegó a Universitario de Deportes, no solo se trata de un trabajo de un club cualquiera. Hay un reto aparte: “Hace 23 años que Universitario no ganaba el Torneo Clausura, pero más allá de eso, que son números, se logró la posibilidad de clasificar directo a la Copa Libertadores, para el año que viene, que precisamente es el Centenario del club, algo que no solo es clave en lo deportivo, sino lo económico”.

¿Qué convenció a Jorge Fossati de venir a la “U”?

Es más, lo toma como una oportunidad en su carrera, difícil de igualar: “Ese desafío fue lo que me sedujo de venir, un equipo grande que quería volver a estar arriba, cuando llegué no estaban ni clasificados a la Copa Sudamericana, estaban en la pre. El reto le gustó a mis compañeros de trabajo y me acompañó la familia”.

¿Dónde dirigió Jorge Fossati antes de Universitario de Deportes?

A sus 70 años, el histórico entrenador uruguayo sigue vigente en su carrera. Antes Jorge Fossati estuvo en clubes como Peñarol, Internacional de Brasil, Liga de Quito donde es ídolo absoluto. Junto a las Selecciones Nacionales de Catar, y Uruguay. Hoy en Universitario de Deportes va por la historia pura, anhela conseguir la estrella número 27.