Jorge Fossati como se viene avisando hace días, es el principal candidato para hacerse cargo de la Selección Peruana. Antes se mencionaba que dependía mucho de la salida de Juan Reynoso, pero ahora mismo, podemos dar por descartado ese asunto. Lo legal pasa a un segundo plano, porque El Cabezón no quiere arreglar mediante su entorno más cercano. Y recurrirán a la FIFA en caso se alargue más ese tema.

El Nono, después de varias semanas y declaraciones posteriores, se lleva el premio a ser el único nombre filtrado por la directiva de la Federación Peruana. Juan Carlos Oblitas habló de eso en el Aeropuerto Jorge Chávez, en un vuelo internacional. Él mencionó que se iba a los Estados Unidos, pero fuentes cercanas a Bolavip Global, mencionan que estaría yendo a Uruguay para conversar con el entrenador de Universitario de Deportes.

Las declaraciones del Ciego son claras, Jorge Fossati ahora mismo es el hombre indicado para coger el cargo que deje Juan Reynoso a corto plazo. Dependerá de la charla que se genere entre Oblitas y El Flaco: “Bueno, en realidad es un tema que lo ve una comisión. Se están encargando de eso. Es una de las posibilidades (Jorge Fossati). Es un técnico que tiene capacidad y conoce el medio, pero en este momento todavía estamos fuera de todo”.

Tal cual como lo venimos comentando en las últimas ediciones. El Cabezón no desea dejar el cargo, sea por lo deportivo o económico. Está haciendo más lento el proceso de transición, así lo expuso Oblitas ante los medios de comunicación: “Yo lo único que quiero es que se solucione el tema de Juan (Reynoso) y de ahí vemos con calma. Eso es lo que yo pensaba (sobre una salida rápida del técnico peruano), pero las tratativas van más lentas”.

¿Cómo avanza la salida de Juan Reynoso de la Selección Peruana?

Se sacó todo de encima Juan Carlos Oblitas ante los medios de comunicación. Lo mandó al frente a su ex capitán de la Selección Peruana, porque no se cierra aún una rescisión de contrato: “Juan Reynoso sigue siendo técnico. No hemos visto ningún comunicado por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Ayer (sábado) estuvo en la Videna. Es un tema que se está trabajando y espero que se resuelva de la mejor manera para ambas partes”.

¿Para qué viajo Juan Carlos Oblitas al extranjero?

Finalmente, como adelantamos en este artículo. El director técnico de Universitario de Deportes está en carpeta, lo cual es un aspecto que tomará fuerza en las próximas semanas: “Eso no lo sé (sobre posible llegada de Jorge Fossati). Yo estoy yendo ahora a Miami. Son cosas que están saliendo, pero la verdad no ha habido nada formal todavía por parte de la Federación. Entiendo, y es algo de público conocimiento, que se está tratando. Por el momento, harías mal en hacer algo distinto a lo que está pasando ahora”.

¿Juan Carlos Oblitas, Director de Fútbol de la Federación, a dónde viajó?

Fuentes cercanas a Bolavip Global nos cuentan que Oblitas estaría haciendo una parada previa a Estados Unidos. El primer destino donde estaría El Ciego, sería en Montevideo – Uruguay, para tener una charla muy informal con Jorge Fossati. Para saber lo que piensa, si le interesa el proyecto de la Selección Peruana y demás. Todo eso se sabrá en el corto plazo, estaremos muy atentos.