Tomar acciones legales es lo que tiene planteado hacer la Federación Peruana de Fútbol si no consigue llegar a un tema final con Juan Reynoso. Se cansaron de verlo, no soportan más su presencia en VIDENA le dijo a Bolavip Deportes una fuente cercana al directorio de la Federación Peruana de Fútbol. El Cabezón entró en su hora final, y así lo cuenta el periodista deportivo más informado del tema.

Gustavo Peralta informó lo que será la situación límite entre el ente rector del fútbol nacional y el entrenador peruano. Juan Reynoso si hoy no llega a un punto medio para poder dejar el cargo, obligará a tomar otras decisiones: “Hoy es un día clave en la FPF, pues esperan lograr el finiquito del contrato de Juan Reynoso y así hacer oficial su salida”.

Se ponen los puntos finales a la relación entre Selección Peruana y Juan Reynoso después de tantas semanas entre idas, vueltas, negaciones a poder salir, entre otros detalles legales más. Ya no hay más tiempo que perder con este profesional ex Cruz Azul y Puebla de México: “Juan Reynoso hoy debe dejar de ser el entrenador de la Selección Peruana: Momento final”.

Acá entra a tallar la parte más dura por parte de la Federación Peruana. Porque la FIFA avala que el fútbol siempre gane, y un contrato que no se quiere romper por parte del entrenador no puede impedir eso. Explica Gustavo Peralta: “De no llegar a un acuerdo, desde la Videna indican que podrían llevar el caso a instancias legales internacionales y de darse esto la FPF estaría ya legalmente facultada de contratar a otro DT”.

Pero eso no queda ahí, después de varias jornadas donde Juan Reynoso se mantuvo en silencio, y tuvieron chances de ver su salida, con nulas respuestas. Ya la Federación Peruana de Fútbol tendrá la opción de poder buscar un nuevo seleccionador. El nombre que ya gana ahora mismo es Jorge Fossati por todo lo que ganó recientemente con Universitario de Deportes. No solo se trata de su campeonato nacional, si no la forma de cómo gestionó el grupo de jugadores. Eso gusta mucho en la interna.

Juan Reynoso se va sin pena ni gloria, después de negarse a dejar el cargo porque tenía fuerzas de continuar con el proyecto. Desde su entorno más cercano, dijeron que no era un tema de economía, ni de dinero para su representado. En este caso, todo hace indicar que si pasaba por un tema de cláusulas, la cual se reveló que bordea los 5 millones de dólares. Una pena cómo termina todo este lamentable proceso del Cabezón.

¿Cómo le fue a Juan Reynoso con la Selección Peruana?

El hasta hoy, seleccionador nacional se va de Perú después de haber dado vergüenza en Eliminatorias Sudamericanas con un equipo acostumbrado a pelear todo. Este 2023 ganó un partido, perdió seis y empató tres, haciendo un proyecto insostenible en el conjunto nacional. Dos puntos en 6 jornadas CONMEBOL, lo sacan del puesto inmediatamente.