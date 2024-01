Tal parece que el sueño de Kevin Serna está por convertirse en pesadilla. Si bien fichó por Alianza Lima para la temporada 2024, el delantero tendría todo listo para irse a jugar a un club de Europa del Este. Teniendo que pagar la cláusula de salida, la opción está sobre la mesa.

Así informó el periodista Mauricio Loret de Mola en su programa de YouTube. Revelando la noticia, el hombre de prensa mencionó que hay varias opciones, pero las más concretas llegan de clubes de Sudamérica y del bloque de Europa del Este.

“Según me cuenta el entorno de Kevin Serna, hay un interés de un equipo de Sudamérica y otro de un equipo del este de Europa. Lo veo complicado, pero la cláusula no es tan alta”, comentó el periodista Mauricio Loret de Mola en su programa de YouTube.

Con esto el sueño de Kevin Serna no se podría dar y no jugaría por Alianza Lima en esta temporada 2024. Sabiendo que tiene la obligación de ganar la Liga 1 de Perú y pasar a octavos de final de la Copa Libertadores, el extremo no estaría muy de acuerdo en dejar el cuadro íntimo, pero todo puede pasar.

Alianza Lima fichó a Kevin Serna hasta diciembre del 2027. Nacionalizándose peruano, el extremo nacido en Colombia no ocuparía plaza de extranjero. Pero, todo estaría lejos de La Victoria y tal parecería que ahora jugaría en Europa o otro club de Sudamérica.

¿Cuál es el sueldo de Kevin Serna en Alianza Lima?

Kevin Serna ganaría aproximadamente cerca de 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima. Sabiendo que firmó hasta el 2027, por los cuatro años que estaría se llevaría 2 millones 400 mil dólares.

¿Cuáles fueron los números de Kevin Serna en el 2023?

Kevin Serna jugó en la temporada 2023 en ADT de Tarma. Disputando la Liga 1, el extremo jugó 3240 minutos a lo largo de 36 partidos. Se recuerda que de los 36 cotejos, en todos empezó como titular.