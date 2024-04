Cuando se trata de hablar en caliente, muchas veces se dicen cosas que no son correctas o poco amables. En este caso, la frustración de un jugador como Kevin Serna se notó muy rápido. El atacante, cuando se concretó el empate a un gol entre Alianza Lima y Fluminense, tuvo ese clásico mano a mano con la prensa, prendiendo fuego de manera indirecta, para muchos hinchas.

Ante los medios de comunicación, el ex ADT Tarma fue bastante claro cuando se refirió a su cambio en el partido: “Son decisiones técnicas. De pronto el profe quería otra cosa. Es parte. Todos nos preparamos para estar. Ya no se puede hacer nada. Uno como jugador siempre quiere estar, pero no me molestó. Para eso están mis compañeros. Nada que reprochar”.

Fue uno de los mejores del partido, por no decir el que más intentó, anotó el gol de Alianza Lima y generó peligro cuando tenía la pelota en sus pies. Kevin Serna masticaba una bronca tremenda, por lo que se puede notar: “Un poco tristes por el empate porque queríamos ganar. Por ahí ellos no tuvieron ocasiones claras, tuvieron una y la aprovecharon. Por ahí queda esa bronca”.

Es más, no solo quedó ahí lo de Kevin Serna, también responsabilizó a la falta de jerarquía a la hora de los mano a mano. Los hinchas piensan que se dirigió a Cecilio Waterman y sus opciones falladas: “Cuando ya acaba el partido, uno se lamenta de las situaciones que tuvimos claras. Era fundamental hacer las que teníamos claras porque ante estos rivales que tienen jerarquía tienen una y anotan”.

¿Cuánto vale al día de hoy Kevin Serna?

Según la página Transfermarkt, Kevin Serna vale un millón de euros aproximadamente. Está tazado en el mercado internacional de forma ascendente, Alianza Lima podría incluso pedir más dinero a partir de ese monto fuera de Perú. El ex ADT Tarma está teniendo un buen arranque de Copa Libertadores, con gol y mucho talento.

¿Cuántos goles lleva Kevin Serna?

El futbolista de Alianza Lima está con 10 partidos y solo un gol oficial. El único tanto ha sido en Copa Libertadores cuando jugó de segunda punta. En el torneo local estuvo trabajando como carrilero por derecha y perdía muchísimas oportunidades de llegar al área. Ahí tendrá que tomar una decisión Alejandro Restrepo, para corregir ese pendiente absoluto.

¿Cuál es el siguiente partido de Kevin Serna?

Alianza Lima estará jugando este sábado 6 de abril a las (5:30 PM – HORA PERUANA) contra Carlos A. Mannucci en Trujillo, Estadio Mansiche. El cuadro blanquiazul tiene la misión importante de poder demostrar que está a la altura de lo que se requiere en Liga 1, y Kevin Serna apunta a ser el jugador más indiscutible de todos, por su trabajo ante Fluminense.