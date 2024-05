Un jugador que entrenó con Messi reveló lo que Leo les dice a los jugadores de Inter Miami que no quieren atacarlo en las prácticas.

Lo que Messi les dice a los jugadores de Inter Miami que no quieren atacarlo en las prácticas

Con la llegada de Messi a Inter Miami en julio de 2023 muchos jugadores que nunca se imaginaron entrenar con el jugador argentino pudieron cumplir el sueño de estar cara a cara con uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El protagonista de esta historia puede presumir que es uno de ellos.

Al inicio de la temporada 2024, Inter Mami reforzó el equipo con Luis Suárez y Julian Gressel como nombres más importantes. Mientras que el volante norteamericano señaló que la primera vez que conoció a Lionel Messi le pareció un tipo normal por lo cercano que se mostró, ‘Lucho’ no se salvó del habitual pasillo por el cual los jugadores que son nuevos pasan mientras que sus compañeros les dan pequeños golpes de bienvenida.

“¿Desde cuándo pegas vos en los pasillos, bobo?”, le dijo Suárez a Leo Messi para dejar en evidencia lo bien que la está pasando el jugador argentino en Estados Unidos. Llegó una nueva bienvenida en Inter Miami, y luego de que Ian Fray pasara por el pasillo de sus compañeros, el capitán de la Selección Argentina volvió a tener una épica interacción.

“Menos ganas tiene el paragua… Dale, paragua, dale“, fueron las palabras de Lionel Messi a Matías Rojas para darle la bienvenida. Sí, así de relajado es Leo con sus compañeros y un otro testimonio lo ratificó. En esta ocasión, el encargado de revelar más detalles inéditos fue un jugador que no alcanzó a disputar un partido oficial con el ’10’ argentino en Inter Miami.

Messi entrenando en Inter Miami. (Foto: Imago)

Emerson Rivaldo Rodríguez regresó del préstamo que lo tuvo jugando en Santos Laguna, de México, por dos temporadas, y a la espera de saber si se iba a quedar en Inter Miami, pudo conocer y entrenar con Leo Messi. “La primera vez que lo vi, sudé de los nervios. Viendo a una persona de esos, sudé y todo. Lo saludé normal, me preguntó que dónde era y ya, no hablé mucho con él. Fue una experiencia muy bonita, porque, pues uno ver esos jugadores en televisión y ahora tenerlos ahí todos los días compartiendo, para mí era un sueño. Son unos cracs como personas y futbolísticamente más aún”, le contó el extremo colombiano a la emisora ‘Caracol Radio’.

Lo que Messi les dice a sus compañeros que no quieren atacarlo

Rivaldo Rodríguez fue cedido a préstamo a Millonarios, de Colombia, y cuando le preguntaron por la experiencia que tuvo al conocer a Messi reveló lo que Leo le dice a los jugadores de Inter Miami que no quieren atacarlo en las prácticas. “A mis compañeros les daba hasta miedo meterle el pie (a Messi) y él decía: ‘No, tranquilos. Ataquen normal’. Uno no está acostumbrado a estar con esas estrellas. Son otro nivel”, le contó el jugador colombiano a ‘Caracol Radio’.

Luis Suárez confesó la competencia que tienen con Messi en Inter Miami

Hasta el partido contra DC United del sábado 18 de mayo a las 19:30 ET (20:30 ARG), Luis Suárez suma once goles y Messi lleva 10 anotaciones. ¿Hay una competencia entre ellos por saber quién anotará más goles al final de la MLS 2024? “No. Jugamos mucho tiempo en el Barcelona y siempre estábamos así. La temporada 2015-16, él (Leo), Ney y obviamente todos los compañeros, me ayudaron a ganar una bota de oro. Es la competencia sana que tenemos de ver contento al compañero y ayudar al equipo a buscar el beneficio de los compañeros“, afirmó el delantero uruguayo el 4 de mayo.