Saliendo de la sequía, el delantero Alex Valera volvió a anotar con Universitario de Deportes. Así pues, el atacante llega con la mecha prendida para el duelo ante Corinthians por la Sudamericana.

Anotando ante Cantolao por la fecha 3 del Clausura, Valera volvió a la senda del gol y habló tras el pitazo final.

Haciendo un balance de sus últimos partidos con Universitario, el goleador aseguró que no pasaba por un buen momento.

Siendo sincero consigo mismo, y más autocrítico, el atacante reveló que pasaba por un poco de ansiedad goleadora.

“Se me abrió el arco y eso, de alguna manera, me quita un poco de ansiedad y me inyecta las ganas para ir con más confianza en los próximos partidos”, comentó Valera en un inicio.

VALERA QUIERE ANOTAR ANTE CORINTHIANS

Siguiendo con la declaración, el delantero luego habló sobre el partido ante el cuadro brasileño.

“Estamos yendo con confianza para este partido que jugaremos de visita, en donde esperamos sacar un resultado positivo y cerrarlo en casa”, declaró Alex Valera.

Cerrando su comentario, el atacante manifestó que Universitario no viene sacando resultados fuera de casa, pero espera cambiar en las próxima fechas.

“Estamos consiguiendo buenos resultados en Lima y ahora también buscaremos sumar de visita; por lo pronto, de local tenemos que ganar todos los puntos”, cerró Alex Valera, delantero de Universitario.

Universitario jugará la próxima fecha ante Corinthians en Brasil. Chocando por los Plays Offs de la Copa Sudamericana, el ganador pasará a octavos de final.