El último partido de Universitario de Deportes fue bastante discreto teniendo un rendimiento general bastante criticable. Solo se terminó salvando un par de jugadores, gracias al gol agónico de José Rivera que terminó sirviendo para los tres puntos finales ante Atlético Grau. Ahora, dentro de todo, hay un jugador que se llevó todas las miradas y críticas absolutas.

Se trata de Diego Dorregaray quien estuvo en cancha, pero no trascendió para nada, falló ocasiones de gol y los hinchas no le perdonan absolutamente nada. Los comentarios en su contra parecerían estar justificados porque al final, porque como centro delantero goleador, todavía no aparece. Más aún cuando se trata del famoso centenario merengue, y todos quedan expuestos, para bien o para mal.

Uno de los periodistas más importantes del mercado local, Franco Lostaunau, en su cuenta de Twitter, expuso un comentario bastante personal, bastante crítico sin duda alguna: “Triunfazo de Universitario. La garra que le llaman. Fue inteligente para jugar con uno menos y aprovechó su momento en el 2T. Eso sí, hasta hoy, qué grande le queda la camiseta de la U a Dorregaray”.

Los partidos de Universitario de Deportes desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

Los hinchas también van dejando mensajes sobre el famoso refuerzo: “Que desesperante ha sido ver jugar a Dorregaray. Está más tiempo en el piso que parado”. “3 puntos valiosos por como se dio el juego. Qué manera de sufrir un partido que tenía que ser un trámite. Conclusiones. Dorregaray no es jugador de fútbol, Portocarrero tiene que ser titular, Bustos supo replantear el partido, Canchita sigue con el pecho congelado”.

“De verdad me estoy mordiendo los dedos para no criticar a Dorregaray. Quiero darle el beneficio de la duda un par de partidos más”. “Esperemos que se destape Dorregaray, pero se le nota bien limitado con la pelota”. “Dos Santos es 10 veces mejor delantero que Herrera o Dorregaray”. Entre otros mensajes al respecto, del rendimiento de la contratación presentada hace poco por la secretaría técnica, liderada por Manuel Barreto.

Hasta el momento, en dos partidos cuenta con un tanto de penal ante Carlos A. Mannucci, no son malos números, pero en el rendimiento y análisis personal si es un problema. Ya que el jugador está demostrando ser poco técnico, nulo peligroso y demás. Diego Dorregaray juega hoy por la sanción a Alex Valera, quien sin estar presente, tiene ganado el titularato absoluto.

¿Cómo formó Universitario contra Atlético Grau?

La última noche en el Estadio Monumental “U”, los merengues salieron con este once: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Gonzales, Ureña, Concha, Cabanillas; Dorregaray y Flores. El gol fue de José Rivera, para llevarse las tres unidades ante un peligroso Atlético Grau.