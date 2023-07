Alianza Lima continúa trabajando en búsqueda de hallar un momento rendimiento oportuno de cara a la Liga 1. Tendrá que visitar a César Vallejo en una jornada muy interesante de fútbol por el torneo local.

Los íntimos deben meterse de lleno en que solo deben ganar para pasar este amargo momento. Luego de quedarse sin entrenador, los ojos de sus hinchas están puestos sobre ellos. Guillermo Salas antes se llevaba todos los comentarios.

Con la serie de nombres brindados para suplantar a Chicho, hay uno con mayor fortaleza para el puesto de entrenador. Hablamos de uno con nacionalidad argentina, con pasado exitoso en Independiente de Avellaneda.

El periodista Fabián Camacho cuenta detalles sobre este tema: “Ariel Holan por un tema de dinero será entrenador del Club Alianza Lima. Vuelo cerrado a Lima y no tiene regreso 🇵🇪 llega con 2 asistentes, pidió el CAR (Centro de alto rendimiento) lo antes posible y un departamento médico a la altura”.

Pasando en limpio, entendemos que Ariel Holan está muy cerca de Alianza Lima pero con una serie de pendientes por cumplir. No es algo complicado, pero si no logran hacerlo, estará lejos el ex Universidad Católica de trabajar en el distrito de La Victoria.

¿Quién es el entrenador de Alianza Lima?

Alianza Lima actualmente está bajo el mando de Nixon Perea, entrenador colombiano que cogió el buzo de los blanquiazules tras la salida de Guillermo Salas. Viene de ser encargado de las reservas en Matute, además de tener experiencias en el fútbol formativo y exjugador del Atlético Nacional de Medellín.

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Con el objetivo de lograr el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima realizó varias incorporaciones. Entre futbolistas nacionales y extranjero, el cuadro íntimo contrató a Carlos Zambrano, Christian Cueva, Bryan Reyna, Jesús Castillo, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Andrés Andrade y Santiago García.