En las últimos días pasó algo muy llamativo dentro del mercado internacional, porque una frase de Luis Advíncula terminó rompiendo la tranquilidad del universo deportivo en dos frentes. En Boca Juniors y la Selección Peruana tuvieron un sobresalto porque oyeron de su voz que tenía muy cerca el retiro absoluto de la carrera como profesional.

Al punto de que tuvo que salir dar aclaraciones en sus redes sociales. Luis Advíncula como nunca, puso las cosas en claro con lo que se estaba hablando en los medios de comunicación: “Como mal informan a la gente por Dios. Miren la entrevista y escuchen bien mis palabras, es increíble”. Lucho puso paz absoluta después de haber generado un terremoto.

Recordemos que con Horacio Zimmermann declaró lo siguiente: “Ahora que estoy casi en el final, tengo 34 (años), paso a ser un veterano. Para la vida soy joven, pero en el fútbol un veterano, uno debe estar pensando que está más cerca, no me pongo fecha, que el tiempo lo decida, pero sé que está cada vez más cerca”.

Asumiendo que cumplió un sueño por haber llegado al equipo más grande del continente según su concepción. Luis Advíncula hoy es feliz por todo lo que está viviendo como referente xeneize: “Siempre me imaginé jugando en Boca, era un sueño de chico. Siempre fui hincha, mi papá me hacía ver los partidos. De grande pude cumplirlo”.

Luis Advíncula jugando contra River Plate. (Foto: IMAGO).

¿Por qué eligió jugar en Boca Juniors?

Bolt a su vez, explicó lo que ha sido su elección por llegar a Argentina: “De la decisión de venir acá, en la vida me voy a arrepentir, pero lo más duro y que más me costó fue separarme de mis hijos porque siempre me acompañaron a todos lados y ya llevo tres años viviendo así. Los veo a mitad de año o a fin de año, que me toca ir a mí. Es lo más duro de haber venido acá, es muy difícil de llevarlo, pero es parte del trabajo”.

¿Cómo lleva las pérdidas en el fútbol?

Luis Advíncula también deja una idea sobre un aspecto personal como profesional: “La amargura (por las derrotas) me dura uno o dos días. Cuando pasó lo del Mundial (la eliminación de Perú en el repechaje para Qatar 2022) la amargura me duró un mes. Eso me ha dado el espíritu que tengo de siempre querer más”.

¿Cómo se analiza Luis Advíncula en el día a día?

El futbolista de Boca Juniors sabe cómo mejorar fecha a fecha: “Muchas veces soy hasta autodestructivo. De grande descubrí otras cosas como hacer coaching, ir a una psicóloga. De chico crees que el psicólogo es para los locos, pero en la carrera de un futbolista es muy importante”.