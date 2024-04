El futbolista más importante de los últimos tiempos está de regreso, pero hay un punto muy significativo para analizar en este caso. No se operó por información interna de Bolavip, y parece estar pegado solamente a una terapia profesional. Ese es el presente de Christian Cueva quien nuevamente se vistió de corto para poder competir en entrenamientos, buscando su mejor rendimiento a corto plazo.

Aladino como lo adelantó Kevin Pacheco, está de regreso en VIDENA, trabajando como un campeón para volver a su estado de gracia: “Christian Cueva tuvo conversación con Jorge Fossati e inició recuperación ya en Lima. El volante nacional comenzó el lunes con trabajos físicos en Videna. Hoy sumó su tercer día de entrenamiento. La idea es que continúe con sesiones durante las próximas semanas”.

De la misma manera, se oficializó por parte del Twitter de la FPF, cómo le fue el día de hoy al volante creativo ex Alianza Lima la temporada pasada. Imágenes bastante llamativas por lo feliz que estaba: “𝗘𝗻 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗻𝗮 𝘀𝗲 𝘀𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮. Christian Cueva inició trabajos de recuperación en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol, donde se reunió con el DT de La Bicolor, Jorge Fossati”.

Ahora solo queda saber si la vida le dará una segunda oportunidad al buen Christian Cueva, quien se le notó cercano con Jorge Fossati después de tanto tiempo. Conversando, teniendo cercanía y por supuesto una afinidad especial. Desde este momento correrá el tiempo para ver si Aladino será quien comande nuevamente a La Blanquirroja, en búsqueda del reto de estar en la siguiente cita mundial.

¿Qué dice Christian Cueva sobre su regreso?

El volante que todavía tiene contrato con el Al-Fateh, se mostró feliz: “La Selección (Peruana) siempre ha sido una familia, y conversar con ellos es una alegría, con el profesor Fossati y el cuerpo técnico, de aprender cosas nuevas que ellos han vivido en el fútbol hace que uno vaya mentalizándose en lo que quiere”.

¿Christian Cueva sueña con ir al Mundial?

Dentro de otros conceptos dados por el volante nacional, hay una ilusión por estar en el Norte América 2026: “Este grupo ha sido capaz de sacar adelante momentos duros, y no tengo dudas que va a ser así. Más allá de a quién convoque y quién no, estoy seguro de que el ‘profe’ está haciendo las cosas bien. Me da una alegría que en estos dos amistosos se haya visto ese respaldo hacia él y su trabajo. Como siempre lo he dicho, juntos podemos conseguir los anhelos que uno desea, y uno de ellos es ir al Mundial”.

¿Christian Cueva estará en los próximos partidos?

Recordemos que la Selección Peruana tiene dos duelos amistosos pendientes. Contra Paraguay y El Salvador se verán las caras antes de la Copa América 2024. Si Christian Cueva está listo para competir, y lo siente apto el profesor Jorge Fossati posiblemente esté. Ahora, eso ya pasa por una decisión más del comando técnico en conjunto seguramente.