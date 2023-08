Universitario de Deportes visitará este domingo 06 de agosto a las 18:00 hrs. (hora peruana) a FBC Melgar, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El escenario donde se jugará será el estadio Monumental de la UNSA.

Los merengues llegan muy motivados luego de golear por 3-0 a Carlos Mannucci y comparten el liderato del campeonato junto a Sporting Cristal y con el cuadro arequipeño. Con este último tendrá un partido de vida o muerte este fin de semana.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

Sin embargo, el cuadro merengue tendrá varias bajas importantes para medirse ante los rojinegros. Esto lo hizo conocer la periodista deportiva Darinka Zumaeta.

“Di Benedetto aún siente molestias en el tobillo derecho y, por eso, no cree que llegue al partido ante Melgar. Herrera sigue en tratamiento por la talalgia en el pie izquierdo y tampoco llegaría al domingo. Succar tiene un problema intestinal y no cree que se recupere a tiempo para viajar el sábado. Rivera tuvo una gripe fuerte y, para definir si viaja a Arequipa, tiene que ver cómo rinde en el entrenamiento de hoy. Barco fue apartado por decisión del técnico porque no estaba bien anímicamente, pero si lo requiere puede salir en lista. Ureña entrenará con normalidad y está apto para jugar en Arequipa”, informó la comunicadora en su cuenta oficial de twitter.

Con estas bajas, el entrenador crema Jorge Fossati tendrá que armar un once que les ayude a asegurar al menos un empate, para no alejarse de su lucha por el campeonato de la Liga 1.