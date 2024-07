La vida deportiva de este jugador no está siendo la más correcta, porque quizás no sea un escándalo lo que vemos ahora. Pero sí malestar.

No jugó todo el año, regaló un penal a Argentina y festeja la eliminación de la Selección Peruana

Termina siendo anecdótico como viene la mano en la Selección Peruana, mientras el escándalo se hace grande por acciones poco responsables de jugadores como Christian Cueva y André Carrillo. Donde se les ve celebrando a diestra y siniestra las vacaciones, mientras todo el país deportivo sufre por caer prontamente en la Copa América 2024. Hay otra legión de profesionales que parece pensar poco en lo que hay ahora mismo.

¿Qué celebró Jesús Castillo post Copa América 2024?

La respuesta es muy sencilla, no pongas los comentarios limitados en Instagram, si todo está bien, o no hay mayores complicaciones. Jesús Castillo una vez terminado el proceso conocido como Copa América 2024, donde compitió gracias a la convocatoria de la Selección Peruana, soltó un par de mensajes en la red social. Los cuales no han gustado para nada en el ambiente deportivo, en aquellos hinchas que, ahora mismo, viven un dolor en pecho por el equipo de todos.

El primero que se puede notar, es el que soltó en una historia de Instagram, donde se puede leer bastante claro: “Ya era hora (fondo de hotel)”. En clara referencia a un descanso después de haber pasado una temporada extensa y sacrificada. El problema es que no tiene la opción de réplica, pues los miles de seguidores que notaron ese detalle, querían decir cosas, sin embargo. Eso no queda solamente en ese aspecto.

Y el siguiente es mucho más descriptivo: “Vacaciones. No me llames, yo te llamo”. Colocó a Jesús Castillo, uno de los más considerados por Jorge Fossati en la última fecha de Copa América 2024, contra Argentina. Siendo protagonista del penal para La Albiceleste en ese duelo, a los 68 minutos del cotejo general, cuando había entrado por Wilder Cartagena, para darle un poco más de volumen a La Blanquirroja.

Pero bueno, quizás nos damos cuenta con otro ejemplo claro, que el jugador solamente está enfocado en la Selección Peruana cuando está compitiendo. El dolor que puedan sentir los millones de hinchas por fuera, importan poco o nada al parecer. Es verdad, que no es su obligación sentir empatía. Pero cuidar las formas nunca estaría de más. Por ello, invitamos a que tengan un poco más de cabeza a la hora de subir cosas, o dejar que el público opine al respecto, para saber lo bueno o malo.

¿Cuánto vale actualmente Jesús Castillo?

El jugador nacido en el Callao está tazado en ese momento en aproximadamente en 700 mil euros. Jesús Abdallah Castillo Molina antes supo jugar en Sporting Cristal, donde hizo todas las bases menores. Con contrato en el Gil Vicente hasta la temporada 2027, según informa Transfermarkt en su página principal. El mediocampista miraría con buenos ojos regresar al balompié nacional.

¿Qué opinan en el Gil Vicente sobre Jesús Castillo?

Su actual entrenador, Vítor Campelos, en su momento habló sobre el mediocampista local, con frases para tomar muy en cuenta y analizar detalladamente: “Quedé muy satisfecho con lo que hizo. Viene de Perú, está acostumbrado a un estilo de juego diferente, más lento, tiene que adaptarse y puede mejorar mucho, pero tiene potencial para evolucionar y tuvo un juego excelente”.