Es Paolo Guerrero el capitán idóneo cuando las cosas están bien, y más aún cuando la situación anda medio chueca. En la Selección Peruana hoy por hoy, es irreemplazable por su talento en cancha, pero aún más, por su forma de comportarse por fuera. Muchas veces fue criticado por su actitud como tal, pero lejos de eso, respondió, de manera perfecta, al asedio de los medios de comunicación.

¿Qué pasó con Paolo Guerrero recientemente?

El capitán de la Selección Peruana estuvo a las afueras de un hotel, y fue abordado por el periodista de América Deportes, Jampool Cuadros. Haciendo un previo aviso con las disculpas de por medio: “Ahorita no, por favor. Yo te pido, tú sabes que siempre te doy, siempre voy. Ahora estoy frustrado. Otro día, de verdad, otro día que esté más tranquilo, por fa. Tú sabes que siempre te doy, siempre me acerco a ti”.

Podemos ver al delantero de 40 años con una sensación clara de malestar, incomodidad y demás aspectos negativos, por todo lo que pasó en las últimas horas. Sea por el rendimiento de sus compañeros, su presente, junto a otros detalles. Paolo Guerrero está más cerca de despedirse de la Selección Peruana, que tomar la determinación de seguir jugando. Al parecer le está pesando algunos aspectos, por eso, ahora no dejó conceptos deportivos.

Aunque no todo es alegría en la vida de Paolo Guerrero, también en este último proceso llamado Copa América 2024 en los Estados Unidos, tuvo un fuerte roce con otro periodista deportivo. A quien le dejó fuerte advertencia, con gestos déspotas según sus propios hinchas: “No te iba a dar la entrevista a ti, ¿lo sabes, no?”. Para líneas después si responder con todo honor, pero ya el daño estaba hecho y quedó registrado ante las cámaras.

Paolo Guerrero jugando contra la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Por otro lado, Paolo Guerrero recibió el respaldo de su entrenador también, Jorge Fossati saludó el presente del jugador de la Universidad César Vallejo. El goleador en las siguientes fechas debe estar apto para jugar: “Con Canadá, sin duda, [no debimos perder]. Fue el que más merecimos ganar. El arbitraje de ayer no me pareció correcto. Paolo Guerrero y Christian Cueva están en plena vigencia”.

¿Cuáles son los siguientes partidos de Paolo Guerrero con la Selección Peruana?

Si lo cree convocable todavía, Jorge Fossati estaría utilizando a su gran capitán en los siguientes partidos de la presente temporada 2024:

Perú vs. Colombia

Ecuador vs. Perú

Perú vs. Uruguay

Brasil vs. Perú

Perú vs. Chile

Argentina vs. Perú

Aún cuando muchos piensan que su tiempo ya pasó.

¿Cuál es el valor actual de Paolo Guerrero?

Si bien su valor nunca más se recuperó, actualmente Paolo Guerrero cuesta 150 mil euros, un monto ridículo si lo comparamos con los 8 millones de euros que valía en el Hamburgo cuando tenía 25 años. Es importante precisar que a sus 40 años, con pasado en el Corinthians, Flamengo, Internacional, Avaí y Racing Club. Puede darse por bien satisfecho por lo que está viviendo ahora.