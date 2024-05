Aunque usted no lo crea, su corazón siente algo por un equipo del fútbol peruano. Oliver Sonne respondió de la manera más sincera, con su estilo peculiar, sobre un asunto de bastante interés en el Perú. El futbolista más querido, por detrás de Gianluca Lapadula en la Selección Nacional, expuso su sentir más natural. El cual tiene que ver al ciento por ciento por el deseo de estar pronto con nosotros.

En una charla exclusiva e inesperada con Pase Filtrado, respondió a la pregunta más fuerte de todas. Para quienes son hinchas de la Liga 1: “Mi preferido es el equipo en el que juego ahora (risas). Creo que esa es la respuesta políticamente correcta. Sin embargo, si estamos hablando de toda Europa, Arsenal es el que siempre he apoyado desde niño”.

Durante la entrevista sonrió, se mató de risa y confesó con mucho cuidado su predilección en este asunto: “No diré en qué equipo. Por eso no lo diré, (por esa dicotomía de) Alianza Lima y Universitario. Pero me gusta el Perú y obviamente cuando sea mayor y ojalá tenga mucha experiencia con la selección peruana, entonces ¿por qué no? Mis padres y mi novia también aman el Perú”.

Sobre su presente en la Selección Peruana, Oliver Sonne expone sus sentimientos más fuertes al respecto de La Blanquirroja: “El mayor motivo fue obviamente todo el amor que recibí desde el inicio. Puedo sentir al país y todo el apoyo que me dieron desde el primer momento. Y la mirada que me dio mi abuela cuando le dije que había una oportunidad, derritió mi corazón”.

Oliver Sonne en Dinamarca. (Foto: IMAGO).

¿Cuál es el valor económico de Oliver Sonne?

El valor en el mercado de Oliver Sonne, es de un millón doscientos mil de euros aproximadamente. Hoy en el Silkeborg IF de la Superliga, se viene haciendo un nombre interesante. Por eso es llamado a la Selección Peruana de Jorge Fossati, además, se le suma que marca golazos, apareciendo en equipos ideales semana a semana en el balance de la Liga local donde ahora juega.

¿Cuántos años tiene actualmente Oliver Sonne?

Oliver Sonne tiene 23 años, pues nació un 10 de noviembre del año 2000. Naciendo en Herfolge, Dinamarca, el lateral derecho se nacionalizó peruano, pues su abuela es de Perú. Ahora explicó que su hinchaje está lejos de ser mencionado al ciento por ciento. El futbolista de la Selección Peruana cuenta con aprobación completa en el país.

