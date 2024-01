Alianza Lima nunca ofertó por Paolo Guerrero dicen algunos allegados al delantero nacional. Eso nunca salió de la boca del propio jugador, hasta hace poco. El capitán de la Selección Peruana habló con La Lengua del comunicador Jesús Alzamora. En el último capítulo dentro de su canal de YouTube, el ídolo nacional habló sobre Alianza Lima, y la cercanía que tuvieron en su momento.

Paolo Guerrero abrió su corazón, fue sincero, y lamentó que los tiempos no hayan calzado antes: “Acá no existen galardones. Yo no soy dueño. Si un equipo me quiere, entrará en contacto conmigo. La única propuesta que me llegó fue cuando estaba recuperándome (después de Bahía). Un directivo me dijo: ‘Paolo, haces tú fisioterapia aquí y te recuperamos’. Yo le dije que me faltaba muchísimo para estar bien. Esa fue la única propuesta”.

Destacando después que es un seguidor más como todos los que van semana a semana al Estadio de Matute: “Nada ni nadie me va a quitar que sea hincha de Alianza. Mi idea siempre ha sido jugar afuera. Siempre voy a querer que Alianza gane, que a Alianza le vaya bien en la Libertadores. Para mí es un torneo donde Alianza debe apuntar, porque es un equipo grande”.

Es más, fue clarísimo con su fanatismo hacia el equipo del pueblo. Los quiere ver en lo más alto de la competencia: “Alianza no se puede conformar en ver el torneo local, quisiera ver a Alianza pasando a octavos de final de Libertadores, a cuartos de final y así sucesivamente. Se lo merece porque es el equipo más grande del Perú, con más hinchada y yo necesito ver a mi equipo crecer cada día”.

Con esto Paolo Guerrero rompe un mito sobre la supuesta oferta nunca entregada a su persona de Alianza Lima. Enhorabuena por el delantero ex Liga Deportiva Universitaria, quien calla tantos comentarios en contra del equipo de sus amores. Ahora mientras espera una oferta para seguir marcando goles en el extranjero, está dando varias entrevistas.

¿Qué dijo Alianza Lima sobre Paolo Guerrero?

Bruno Mariano como encargado del fútbol en Alianza Lima y las contrataciones para la temporada presente, respondió hace unas semanas sobre el caso Paolo Guerrero: “Dentro de la reestructuración, nosotros hemos decidido, junto con el comando técnico y el club, tener un perfil de futbolistas. Dentro de la estructura del plantel que nosotros pensamos para este año, no está Paolo Guerrero”.

Tras las últimas contrataciones en Alianza Lima, no hay espacio para Paolo Guerrero, eso es cierto. Pero el hincha eso lo irá entendiendo con el paso de las fechas, si las cosas andan bien y los atacantes marcan goles. Si el destino es adverso, recordarán una vez más al delantero formado en el Bayern Múnich. El fútbol es así, un bucle de infinitos recuerdos.