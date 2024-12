Es el momento indicado para saber cómo se maneja una posible vuelta al fútbol peruano. Cuando estos referentes importantes para el hincha promedio la hacen larga, genera un malestar general en el hincha promedio. Por eso, es valioso que el hincha de Universitario de Deportes, en este caso, tenga la información correcta, desde la voz de su principal ídolo deportivo. En una nota extensa, el protagonista de esta novela que parece llegar a su final, habló por primera vez al respecto.

¿Universitario de Deportes podrá repatriar a este crack?

Raúl Ruidíaz contó en la entrevista exclusiva con el periodista deportivo José Marín, lo que hasta el día de hoy se desconocía a ciencia cierta. Siendo la especulación, quien era el principal causante de ilusiones sin mayores fundamentos: “El contacto se dio conmigo, no de club a club. Tengo amistad con Antonio García Pye. En Seattle ya no tenía tantas oportunidades y pasó por mi cabeza regresar. Yo sigo a Universitario desde que salí del Perú y les digo a mis hijos lo que es el club. Es algo que extraño”.

La Pulga destacó que no seguirá en el club donde es el máximo goleador, después de un largo tiempo. Asumiendo que ahora los retos que le vendrán, serán por la zona seguramente, pero deja en claro que el fútbol peruano deberá esperar un poco más por el popular delantero nacional en la Major League Soccer: “Hablamos y todo estaba bien, pero hubo un tema que tenía contrato. En Seattle me fue bien y hasta el último día se portaron bien conmigo. De mi lado estaba, pero no me dejaron ir y eso me dolió bastante”.

¿Raúl Ruidíaz volverá a Universitario de Deportes?

Como lo mencionamos, acá seguramente le rompe el corazón a los hinchas. Porque termina cerrándole la puerta indirectamente, a un posible capítulo nuevo con la camiseta de Universitario de Deportes. Lo cual cae en frío para quienes aún todavía anhelaban verlo en el Estadio Monumental “U”, como gran capitán: “Yo ya salí de vacaciones y llegué a Lima el lunes. Hablé con mi representante y le dije que quiero tomarme una semana para desconectar. No sé si voy a regresar, pero jamás voy a dejar de ser hincha. Así va a ser siempre venga o no venga”.

¿Cuánto era el salario que ganaba Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders?

Raúl Ruidíaz llegó a percibir 2 millones de dólares al año en el Seattle Sounders de la MLS, cifra impagable para Universitario de Deportes, aunque ahora sin contrato se le haría más fácil su fichaje. Además, es importante hacer un punto significativo. En este 2024, Raúl Ruidíaz sumó un total de 31 partidos con la camiseta del Seattle Sounders. El delantero peruano marcó 8 goles, pero no ha dado ninguna asistencia. Siendo una determinante esto, para analizar si en Ate hacen un esfuerzo por La Pulga.